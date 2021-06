Sven W.: 10.000 Euro für 5 Jahre Falschverdacht?

Von Jeja Klein

Heute, 08:49h,

Sven W. wurde massiv geschlagen, als "Schwuchtel" beschimpft, eingesperrt und halbnackt mit hinterhergeworfenen, durchnässten Kleidern ausgesetzt – von Kölner Polizisten (queer.de berichtete).



Im Detail werden sich die Vorwürfe aus dem Juni 2016 jedoch nicht mehr klären lassen. Die Staatsanwaltschaft hatte das eigentliche Opfer dreimal vor Gericht gezerrt und sich mit den Freisprüchen nicht zufrieden gegeben (queer.de berichtete). Als die zuständige Oberstaatsanwältin schlussendlich doch gegen die Polizisten, die sie stets als Opfer von Sven W. gesehen hatte, ermittelte, hat sie die Verfahren gegen die Beamten klammheimlich wieder eingestellt. Die zu zahlende Auflage: 750 Euro. Der Grund: angeblich kein öffentliches Interesse vorhanden (queer.de berichtete), Dabei hatte sich ein Richter zuvor sogar mit den Tränen ringend bei Sven W. für den Staat entschuldigt, den er als Richter vertrete (queer.de berichtete).



Seit Jahren verfolgt der Fall Sven W. nicht nur die queere Öffentlichkeit. Auch der 30-jährige Geschädigte selbst ist gezeichnet von der Zeit, musste ein Lehramtsstudium abbrechen, war zwischenzeitlich von Hartz IV abhängig. Nicht knauserig zu sein, das hatte der NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) den Verhandlungen um eine Entschädigung durch das Land öffentlich mit auf den Weg gegeben, als er sich Anfang Juni im Innenausschuss den Fragen der Opposition stellte (queer.de berichtete). Das war kurz nachdem das WDR-Magazin "Monitor" über die skandalöse Einstellung der Verfolgung der eigentlich Schuldigen berichtet hatte.

Und der Anwalt des Landes knausert doch

Geworden ist daraus, nach einem ersten Vorschlag von 2.000 Euro und der Behauptung, Sven W. habe durch die Freisprüche bereits Genugtuung erfahren, nun das Angebot von 10.000 Euro – Geld, das Sven W. nicht annehmen wird. Nicht nur hat der schwule Kölner über seinen Anwalt 15.000 Euro gefordert. Auch ist das Angebot des Landes an eine Verschwiegenheitserklärung gebunden. Ein mickriger Betrag gegen das Schweigen des Opfers?



Er sei bewusstlos geschlagen worden, getreten, gedemütigt und zu Unrecht eingesperrt und habe viele Jahre in Prozessen gesessen, werde aber "immer noch als Täter dargestellt und soll abgespeist werden", wie W. dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Bezahlbereicht) sagte. Die Erklärung zu unterschreiben und das "Schweigegeld" anzunehmen, das komme für ihn nicht in Frage.



Die Staatsanwältin wurde versetzt



Die Oberstaatsanwältin, die die Ermittlungen gegen Sven W. vorangetrieben hatte, ist inzwischen hausintern in die Wirtschaftskriminalität versetzt worden. Die Rotation sei jedoch bereits seit einem Jahr geplant gewesen und habe mit der Aufregung um das juristische Vorgehen der Frau nichts zu tun, wie es hieß. Auch über die Frage, ob die Staatsanwaltschaft ein Fehlverhalten bei der Mitarbeiterin sieht, herrscht Uneinigkeit. So soll in einem internen Bericht der Generalstaatsanwaltschaft Köln davon die Rede sein, dass sie mehrere dienstliche Abläufe missachtet habe.



Der frühere Landtagsabgeordnete Bernhard von Grünberg (SPD) sagte dem "Kölner Stadt-Anzeiger", im Bericht sei von "massiven Fehlentscheidungen der Oberstaatsanwältin" die Rede. Ein Sprecher der Behörde beteuerte gegenüber der Zeitung jedoch, bei den Fehlern der Mitarbeiterin handle es sich bloß um "Versehen", die "in Anbetracht der durchgängig hohen Arbeitsbelastung vorkommen" könnten, nicht um massive Fehlentscheidungen.

Von Gerichten festgestellte Fakten einfach nicht anerkannt

Die Staatsanwältin hatte sich zweimal mit den Urteilen der Richter*innen nicht zufrieden gegeben – selbst als diese deutliche Hinweise auf mehrfach strafbares Verhalten der beteiligten Polizisten feststelten. Und auch nach dem letzten und endgültigen Freispruch für Sven W. hatte die Staatsanwaltschaft keinen Grund gesehen, die von den Gerichten festgestellte Faktenlage anzuerkennen. Von ihrer Sichtweise auf den fraglichen Junitag des Jahres 2016, als durch die Rheinmetropole die Parade zum Christopher Street Day zog, wollte sie jedenfalls auch in der für die Innenausschuss-Sitzung Anfang Juni gefertigten Stellungnahme kaum abrücken. Den Text kommentierte der SPD-Landtagsabgeordnete Sven Wolf im Ausschuss mit den Worten: "Wenn ich mir diesen langen Bericht durchlese, habe ich an vielen Stellen Fragen." Die Staatsanwaltschaft wolle sich aus der Affäre ziehen.



Hinzu kommt, dass die Landesregierung sich eigentlich über den Fortgang des Verfahrens rund um Sven W. auch wegen des großen öffentlichen Interesses regelmäßig informieren lassen hatte. Doch über die Einstellung setzte die Oberstaatsanwältin dann nicht einmal ihren Vorgesetzten in Kenntnis. So konnten die Beamten die angebotene Einstellung unter Auflagen annehmen, ohne dass irgend jemand von dem Vorgang Kenntnis nahm.



Der Fall Sven W. wird weiter den Landtag in Düsseldorf beschäftigen. Am 2. Juli soll es im Rechtsausschuss wieder einmal um die unrühmliche Rolle gehen, die Land und Behörden in dem Skandalfall spielen. Rede und Antwort stehen wird dieses mal Herbert Reuls Parteikollege und Justizminster Peter Biesenbach.

