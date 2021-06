Türkei: Dritter CSD in fünf Tagen niedergeschlagen

Friedliche CSD-Kundgebungen werden in der Türkei nicht mehr geduldet (Bild: OzgurGencKadin / twitter

Türkische Sicherheitskräfte haben am frühen Mittwochabend in der anatolischen Großstadt Eskişehir mehrere Menschen beim ersten CSD der Stadt festgenommen. Laut Veranstalter*innen wurden sie teilweise bereits auf dem Weg zu der Pride-Kundgebung festgenommen und in Handschellen auf den Rücken zu einem Polizeibus abgeführt.



Bei dem Protest kam es zu weiteren gewaltsamen Festnahmen, offenbar auch von einem Fotografen. "Wir haben die erste Pride-Parade in den Straßen von Eskişehir begonnen, trotz der Festnahmen durch die Folterer und allen möglichen Druck auf uns", so die Organisator*innen. "Wir werden das jedes Jahr fortsetzen. Bis die Polizei weg ist, sind die Straßen unser."



Erst am Vortag hatte die Polizei in Ankara eine Pride-Demonstration durch Festnahmen aufgelöst (queer.de berichtete). Am Samstag hatten die Behörden erneut den CSD in Istanbul verboten. Die Polizei räumte die Straßen mit Gewalt, Reizgas und Gummigeschossen und nahm dutzende Menschen fest (queer.de berichtete). Bereits am Dienstag zuvor war die Polizei in Istanbul gegen Menschen vorgegangen, die sich im Rahmen der Pride-Week zu einem Picknick in einem Park versammeln wollten (queer.de berichtete).

Bis 2015 galt die queere Bewegung in der Türkei als großer Erfolg, am CSD in Istanbul nahmen zehntausende Menschen teil. Seitdem wurden die Pride-Veranstaltungen allerdings immer wieder verboten und kam es zu gewaltsamen Niederschlagungen der Proteste durch die Polizei.



Die Menschenrechtskommissarin des Europarats hatte letzte Woche in einem Schreiben an türkische Spitzenpolitiker ein Ende von Hassrede und Grundrechtseinschränkungen gegenüber LGBTI sowie ein Vorgehen gegen Hassverbrechen gefordert (queer.de berichtete). (nb)