Der liebeskranke Autor Jürgen Anger reist nach Los Angeles, um dort die berüchtigte Sexworker-Szene zu erforschen. Als er dem bildhübschen Stricher Monti Ward begegnet, ist es um jede professionelle Distanz geschehen. Anger ist derart besessen von dem Objekt seiner Begierde, dass er Monti durch die ganze Stadt verfolgt, vorbei an Szenarien eruptiver Gewalt und sexueller Lusterfüllung. Über allem schwebt die Frage: Haben die beiden in der rauen Realität käuflicher Liebe als Paar eine Chance?



Poster zum Film: "Hustler White" läuft seit 24. Juni 2021 im Salzgeber Club

Inspiriert von "Sunset Boulevard", "Tod in Venedig" und den Sexfilmen Andy Warhols erzählt "Hustler White" selbstreflexiv und verspielt von lustvoller Besessenheit und der großen Liebe an den äußersten Rändern der US-Traumfabrik. Mit festem Blick auf Authentizität haben Bruce LaBruce und Rick Castro ihre romantisch-explizite Stricher-Komödie an Originalschauplätzen auf dem Santa Monica Boulevard gedreht. Neben LaBruce und Model Tony Ward sind zahlreiche queere Underground-Stars wie Ron Athey und Vaginal Davis in Nebenrollen zu sehen.

"Hustler White" ist ein Klassiker des schwulen Stricherkinos – der zu seinem 25. Geburtstag in digital restaurierter Fassung zurückkehrt! Die Komödie bildet den Abschluss der Bruce-LaBruce-Reihe im Salzgeber Club – nach "No Skin Off My Ass" und "Super 8 ½". (cw/pm)





