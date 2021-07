Soli-Demo in Berlin: "Deine Stimme für LGBTQIA+ in der Türkei"

Von Phil Hollister

Heute, 15:33h,

In den letzten Tagen ist die Türkei brutal gegen CSD-Demonstrationen vorgegangen. So löste die Polizei binnen einer Woche Proteste in Istanbul, Ankara und Eskişehir auf und nahm dutzende Menschen fest.



Ich finde es wichtig, dass wir auch in Deutschland auf diese Menschenrechtsverletzungen aufmerksam machen und unsere Solidarität mit der queeren Community in der Türkei zeigen. Am Freitag bin ich spontan zur Demonstration "Deine Stimme für LGBTQIA+ in der Türkei" vor der türkischen Botschaft in Berlin gefahren. Für alle, die nicht dabei sein konnten, dokumentierte ich die Rede des kurdischstämmiger Aktivisten und Linken-Abgeordneten Hakan Taş.



Vorweg möchte ich mich für die Videoqualität bezüglich Framing und Ton entschuldigen. Um das Vlog aufzulockern und die Atmosphäre der Veranstaltung festzuhalten, habe ich aus verschiedenen Perspektiven gedreht. Leider hatte ich kein Stativ dabei, und so sind einige Schwenks doch leider sehr wackelig geworden.



Mich beeindrucken Aktivist*innen wie Hakan Taş immer wieder – vor allem mit welcher Ausdauer und Vehemenz sie für die Rechte queerer Menschen überall auf der Welt eintreten. Wie notwendig das ist, zeigten leider auch die Störungen der kleinen Kundgebung in Berlin. Gleich fünfmal äußerten vorbeifahrende Menschen mit Rufen und Hupen ihren erkennbaren Unmut über die gezeigten Regenbogenfahnen und den Einsatz für unsere Rechte.