Spanien: Trauer und Wut nach Mord an Samuel

Heute, 04:47h,

Nach dem gewaltsamen Tod eines jungen Schwulen in Spanien sind am Montag tausende Menschen auf die Straßen gegangen, um gegen Queerfeindlichkeit zu protestieren. In der Hauptstadt Madrid hielten die Demonstrant*innen Transparente mit der Aufschrift "Homophobie und Faschismus sind dasselbe" in die Luft und skandierten "Gerechtigkeit für Samuel".





Am Samstagmorgen war der 24-jährige Krankenpfleger Samuel zu Tode geprügelt vor einem Nachtclub in der Stadt A Coruña in Galizien (Spanisch: La Coruña) gefunden worden. Sowohl seine Angehörigen als auch Bekannte und Freund*innen gehen von einem Hassverbrechen aus. Die bislang unbekannten Täter sollen Samuel als "maricón" (Schwuchtel) beleidigt haben. Rettungskräfte versuchten erfolglos, den jungen Mann wiederzubeleben.



"Ich bring dich um, Schwuchtel"



Die Tat ereignete sich gegen drei Uhr nachts vor dem "Andén Pub". Ausgangspunkt ist ein mutmaßliches Missverständnis: Samuel soll laut Aussagen von Zeug*innen bei einer Zigarettenpause per Videocall mit einem Bekannten gesprochen habe – die Täter hätten jedoch geglaubt, er versuche sie zu filmen. "Entweder hör auf mit der Aufnahme oder ich bring dich um, Schwuchtel", soll einer der Männer gerufen haben.

Spaniens Innenminister Fernando Grande-Marlaska erklärte, bislang habe es keine Festnahmen gegeben. Es würden "keine Spuren ausgeschlossen – weder Hassverbrechen noch andere". Die Polizei befrage derzeit Zeug*innen und werte Aufnahmen von Überwachungskameras aus.

Enorme manifestación de protesta por el asesinato del joven Samuel, de 24 años, golpeado por un grupo en La Coruña. Consignas: homofobia y fascismo son lo mismo . Su padre pidió que no politizaran la muerte de su hijo, en medio de su dolor, pero la izquierda no escucha y pic.twitter.com/CTpogylFcw Ovario-Venezuela (@ovarioV) July 6, 2021 Twitter / ovarioV

|

Nicht nur in Madrid, auch in anderen Städten des Landes gingen nach dem Aufruf von LGBTI-Organisationen am Montag hunderte Menschen auf die Straßen. "Dies war eine grausame und rücksichtslose Tat. Spanien wird das nicht tolerieren", schrieb Ministerpräsident Pedro Sanchez auf Twitter. (cw/AFP)