Europarat: Ungarn missachtet Menschenrechte von LGBTI

Die verfassungsrechtlichen Expert*innen des Europarats haben sich besorgt über umstrittene Änderungen der ungarischen Verfassung in Bezug auf die Rechte homosexueller und transgeschlechtlicher Menschen gezeigt. Sowohl im Gesetzgebungsprozess als auch inhaltlich stellte die Venedig-Kommission in einem am Montag veröffentlichten Bericht rechtsstaatliche Probleme fest. Etwa hätten tiefgreifende Verfassungsänderungen wie ein Adoptionsverbot für Lesben und Schwule nicht "während eines Ausnahmezustands und ohne jegliche öffentliche Konsultation" verabschiedet werden dürfen.



Ungarns rechtsgerichtete Regierung hatte im Dezember Verfassungsänderungen durchgesetzt, die unter anderem eine Änderung des bei Geburt eingetragenen Geschlechts verbietet. Außerdem wird Homosexuellen untersagt, Kinder zu adoptieren (queer.de berichtete). Zuvor hatte die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban bereits die Ehe als "Bund zwischen Mann und Frau" in der Verfassung festgeschrieben.

Verstöße gegen europäische Menschenrechtskonvention

Die Venedig-Kommission, die als Gremium des Europarats Staaten verfassungsrechtlich berät, beklagte nun, dass die Begründung dieser Verfassungsänderungen "nur drei Seiten umfasst". Die Verabschiedung des entsprechende Gesetzespakets im Eilverfahren und noch dazu im Pandemie-Notstand, während dessen die parlamentarische Aktivität eingeschränkt war, entspreche zudem weder "den Empfehlungen in der Checkliste zur Rechtsstaatlichkeit" noch den Grundsätzen der Demokratie und der Menschenrechte im Ausnahmezustand.



Auch inhaltlich meldeten die Verfassungsrechtler Zweifel an der Rechtmäßigkeit der neuen Regelungen an. Etwa sei es nicht mit der europäischen Menschenrechtskonvention vereinbar, wenn das ungarische Gesetz alleinstehenden Menschen oder unverheirateten Paaren die Adoption von Kindern erlaube, nicht jedoch Lesben und Schwulen. Auch das Verbot nachträglicher Änderungen des eingetragenen Geschlechts verstoße sowohl gegen "internationale Menschenrechtsvorschriften als auch gegen geltende ungarische Nichtdiskriminierungsnormen".

Orbán missbrauche Verfassung als "politisches Instrument"

Die Expert*innen verwiesen in ihrem Bericht auf frühere Warnungen an die Regierung in Budapest, dass diese eine "instrumentale Haltung" gegenüber dem Grundgesetz habe (queer.de berichtete). Die Verfassung eines Landes dürfe aber "nicht als politisches Instrument gesehen werden". Beobachter*innen gehen davon aus, dass Regierungschef Orban mit seinen Angriffen auf die LGBTI-Community vor der Parlamentswahl im nächsten Jahr bei konservativen Wähler*innen punkten will.



Vor zwei Wochen hatte seine Regierung ein weiteres queerfeindliches Gesetzesvorhaben in Ungarn umgesetzt. Es verbietet quasi nach russischem Vorbild Homo- und Trans-"Propaganda" gegenüber Minderjährigen: Eine "Bewerbung" oder auch nur Darstellung von Homo- oder Transsexualität in Büchern, Filmen und anderen Medien, Werbekampagnen sowie Schulen ist nicht mehr erlaubt (queer.de berichtete).



Der Europarat mit Sitz im französischen Straßburg ist gemeinsam mit seinem Gerichtshof für die Wahrung der Menschenrechte in den 47 Mitgliedstaaten zuständig. Er ist kein Organ der Europäischen Union. (cw/AFP)