Xavier Bettel: Zustand "ernst, jedoch stabil"

Xavier Bettel 2015 bei einem Russland-Besuch

Heute, 09:49h,

Der an Covid-19 erkrankte luxemburgische Regierungschef Xavier Bettel ist nach offiziellen Angaben der Regierung in einem "ernsten, jedoch stabilen" Zustand. "Daher hat das medizinische Personal um den Premierminister entschieden, dass ein Krankenhausaufenthalt zu diesem Zeitpunkt noch notwendig sei, um die Beobachtung für einen geschätzten Zeitraum von 2-4 Tagen fortzusetzen", so die Regierung. Der 48-Jährige habe Atembeschwerden, müsse jedoch nicht künstlich beatmet werden, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Bettels Büro.



Der am 6. Mai einfach mit Astrazeneca geimpfte Bettel war vor gut einer Woche positiv auf Corona getestet worden und musste am Sonntag ins Krankenhaus eingeliefert werden. Dort sei eine unzureichende Sauerstoffsättigung bei ihm festgestellt worden. Inzwischen befände sich Bettel unter ständiger ärztlicher Aufsicht.

"Der Premierminister wird weiterhin die Arbeit der Regierung koordinieren"

Finanzminister Pierre Gramegna sei beauftragt worden, die Fortsetzung der Regierungsgeschäfte "bestmöglich zu gewährleisten", hieß es weiter. Bettel sei aber nach wie vor in Kontrolle, betonte die Regierung: "Der Premierminister wird weiterhin die Arbeit der Regierung koordinieren und seine Aufgaben aus der Ferne wahrnehmen."



Der 48 Jahre alte Xavier Bettel ist seit 2013 der erste offen schwule Regierungschef Luxemburgs und Anführer einer Koalition seiner liberalen Partei mit Sozialdemokraten und Grünen (queer.de berichtete). Unter seine Regierung wurde die Ehe für Schwule und Lesben geöffnet. Bettel heiratete 2015 seinen Freund (queer.de berichtete). (cw)