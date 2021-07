Michael Michalsky wird "Supertalent"-Juror

Heute, 12:20h, noch kein Kommentar

Modeschöpfer und Designer Michael Michalsky wird in der nächsten Staffel von "Das Supertalent" in der Jury sitzen. Das gab der Sender RTL am Montag bekannt. Außerdem werde auch Chantal Janzen Jurorin der seit 2007 ausgestrahlten Castingshow werden. Die Niederländerin hatte diesen Mai den Eurovision Song Contest co-moderiert. Außerdem sammelte sie sechs Staffeln Jurorinnenerfahrung im niederländischen "Supertalent"-Ableger. Bereits zuvor hatte RTL erklärt, dass auch Ex-Fußballnationalspieler Lukas Podolski Mitglied der Jury sei. Die Show soll im Herbst im RTL-Hauptprogramm gezeigt werden.



Michalsky betonte, was ihm in der Show wichtig sei: "Eines der wichtigsten Themen, mit denen ich mich seit Monaten befasse, ist Inklusion", sagte der 54-Jährige. "Inklusion bedeutet Wertschätzung und Anerkennung von Vielfalt und die Abschaffung von Vorurteilen. Keine Sendung im deutschen Fernsehen vertritt das Prinzip von Inklusion so stark wie 'Das Supertalent'. Deshalb freue ich mich riesig auf die Mitwirkung in der Jury!"



Zuvor war Michalsky 2016 bis 2018 drei Staffeln lang Juror bei Heidi Klums Castingshow "Germany's Next Topmodel". Jahrelang führte er auch als Mode-Experte neben Annemarie Carpendale und Steven Gätjen durch die Oscar-Übertragung auf ProSieben.



Michalsky hatte aus seiner Homosexualität nie ein Geheimnis gemacht (queer.de berichtete). Im Buch "Heimat – Wo das Herz zu Hause ist", offenbarte er, dass er sich nie im klassischen Sinn outen musste: "Mein Coming-out hatte ich nie, weil für mich immer klar war, dass ich schwul bin. Ich war immer so, wie ich bin. Deshalb musste ich mich nie hinstellen und sagen, was Sache ist." Er sei in einer Familie aufgewachsen, in der seine sexuelle Orientierung nicht problematisiert worden sei.

Dieter Bohlen ist weg

Bislang war "Das Supertalent" von Verbalrabauke Dieter Bohlen dominiert werden, der in 14 Staffeln eine Art Chefjuror war. In elf Staffeln war zudem der offen schwule Bruce Darnell am Jurorentisch dabei, in zwei Staffeln auch Modedesigner Guido Maria Kretschmer. Daneben waren auch andere Promis wie Victoria Swarovski, Sylvie Meis oder Thomas Gottschalk in der Jury vertreten.



RTL baut derzeit sein Programm um und setzt weniger auf Krawall. Auch bei DSDS wurde deshalb Dieter Bohlen gefeuert und durch den freundlicheren Florian Silbereisen ("Feste der Volksmusik", "Das Traumschiff") ersetzt. Des weiteren engagierte der Kölner Sender den 69-jährigen "Tagesschau"-Veteran Jan Hofer, der ein neues Nachrichtenformat präsentieren soll. Auch der schwule Komiker Hape Kerkeling kehrt nach sieben Jahren RTL-Abstinenz wieder zurück (queer.de berichtete). (dk)