Wir suchen für die psychologische Beratung von schwulen, bisexuellen, trans* und inter* und Menschen mit HIV möglichst zum 1.09.2021



Psycholog*in

(ca. 20-40 Std/W.)



Aufgaben u.a.:

• Psychologische Beratung von schwulen, bisexuellen, trans* und inter* Menschen und Menschen mit HIV/Aids, sexuell übertragbaren Infektionen und Hepatitiden mit Mehrfachproblematik

• Psychologische Beratung von SBTI* mit Suchtproblematik

• Kriseninterventionen

• Einzel-, Paar- und Gruppenberatungen bzw. – leitung

• Durchführen von offenen Sprechstunden zum Erstkontakt

• Netzwerkarbeit



Voraussetzungen:

• Hochschulabschluss in Psychologie (Diplom/Master) oder vergleichbar

• Approbation in psychologischer Psychotherapie oder weit fortgeschrittene psychotherapeutische Ausbildung oder beraterisch-therapeutische (Zusatz-)Qualifikation

• sehr gute Kenntnisse über HIV/Aids/Hepatitiden und sexuell übertragbaren Infektionen

• sehr gute Englischkenntnisse (B2 oder höher)

• Deutsche Sprachkenntnisse (C1 oder höher)

• sehr gute Kenntnisse der Lebenswelten der Zielgruppen

• hohe Sozialkompetenz und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit

• eine sorgfältige, systematische, eigenverantwortliche Arbeitsweise

•teamfähig, konfliktfähig, engagiert und flexibel



Erwünscht:

• Berufs-/Praxiserfahrung

• Einschlägige Erfahrungen in der psychologischen Arbeit

• Kenntnisse der psychosozialen und sozialpsychiatrischen Berliner Versorgungslandschaft

• Zugehörigkeit zur Zielgruppe SBTI*



Wir bieten:

• Mitarbeit in einem engagierten und dynamischen Team

• ein vielseitiges Arbeitsfeld und Gestaltungsräume

• eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre

• Regelmäßige Supervision und Fortbildungsmöglichkeiten



Aussagekräftige Bewerbungen

bitte mit Kennwort: A1/2021/07 – BT bis zum Do 29.07.2021 incl. per Email an:



Die Bewerbungsgespräche finden voraussichtlich in der 31. oder 32. Kalenderwoche statt. Bei Fragen bitte an Elke Fernholz wenden unter