Mit Kaey beim Berliner Trans Pride

Von Phil Hollister

Gestern, 14:19h,

Trotz Corona gibt es in Berlin in diesem Jahr zahlreiche queere Demos. Nach dem alternativen Pride-Sternmarsch am letzten Juni-Wochenende fand am Samstag der Trans Pride statt. Für mich war dieser Marsch eine besonders spannende Premiere – zumal ich vorher mit der Kamera dabei sein durfte, wie sich drei Teilnehmer*innen in einer Neuköllner Wohnung vorbereiteten.



Im Mittelpunkt meines Videos steht Kaey Kiel. Die selbstbewusste trans Frau ist als Sängerin, Performerin, Moderatorin, Journalistin, Designerin und Diva eine bekannte Szenegröße in Berlin. Die Produktion war zeitlich eingeschränkt. Ich durfte 30 Minuten vor dem Aufbruch zur Demo zu Kaey nach Hause kommen und filmen. Vielen Dank nochmal für die auch sehr privaten Einblicke!



Die Taxifahrt zum Startpunkt des Trans Pride nutzte ich, um mit Kaey ein Interview zu führen. Dabei saß ich mit den anderen beiden Personen auf der Rückbank. Die Videoaufnahmen sind dadurch etwas improvisiert, aber ich denke durch zusätzliche Schnitte trotzdem interessant.



Natürlich sprachen wir auch über transfeindliche Sprüche und aggressive Gewalt. Die Frage einer Protagonistin "Ist das Taxi weitergefahren?" beschäftigte mich noch lange. Solche oder andere diskriminierende Situationen habe ich selbst sehr selten erlebt. Unser Taxi hielt übrigens an und nahm uns alle mit.



Der Trans Pride Berlin stand in diesem Jahr unter dem Motto "Trans-Sein ist schön. Trans-Sein ist vielfältig!". Ein Satz, der auch von Kaey stammen könnte. Trans Menschen, betont sie im Interview, gibt es in allen Gesellschaftsschichten. Nicht alle seien solche "Rampensäue" wie sie.



Weitere Eindrücke vom Trans Pride gibt es in meiner unten verlinkten Fotogalerie.