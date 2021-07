"All you need" läuft doch im Ersten

Heute, 15:29h, noch kein Kommentar

Die erste queere Serie der ARD wird am Dienstag, den 24. August, auch im Ersten zu sehen sein. "All you need" wird im Abendprogramm nach den "Tagesthemen" als Marathon gezeigt: Alle fünf Folgen werden zwischen 22.50 Uhr und 1.05 Uhr zu sehen sein. Der "Talk am Dienstag", der normalerweise nach dem ARD-Nachrichtenmagazin zu sehen ist, befindet sich gegenwärtig in der Sommerpause.



Das Nachtprogramm am 24. August

Für ein schlafwandelndes oder frühaufstehendes Publikum gibt es am Mittwochmorgen noch einen Nachschlag: Nach Folgen der Serien "Die Kanzlei" und "In aller Freundschaft" wird der "All you need"-Marathon zwischen 2.45 Uhr und 5.00 Uhr wiederholt.

Konzipiert für die sendereigene Streamingplattform

Die fünfteilige Serie war ursprünglich speziell für die ARD-Mediathek konzipiert worden, um gegen erfolgreichere Streamingportale wie Netflix konkurrieren zu können. Sie ist seit 7. Mai verfügbar, soll aber am 7. November wieder aus der kostenlosen Streamingplattform verschwinden.



Für den Fünfteiler rührte der öffentlich-rechtliche Sender Anfang Mai kräftig die Werbetrommel. Innerhalb der ersten zehn Tage soll die Serie nach ARD-Informationen bereits mehr als eine Million Mal abgerufen worden sein. Die Serie wurde damals außerdem zu später Stunde im Spartenkanal One gezeigt, erzielte dort aber nur sehr überschaubare Quoten (queer.de berichtete).



"All you need" handelt vom Leben vierer schwuler Männer in Berlin. Hauptfigur ist der 29-jährige Medizinstudent Vince (Benito Bause). Thematisch wird eine Reihe von Themen wie Online-Dating, Fetische, aber auch Vorurteile und Rassismus behandelt. Die ARD zeigte sich offenbar von der Serie so begeistert, dass sie bereits mehrere Wochen vor der Erstveröffentlichung eine zweite Staffel bestellte (queer.de berichtete). (dk)