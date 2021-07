Die Emmys schreiben weiter queere TV-Geschichte

Heute, 09:36h,

Bei der diesjährigen Emmy-Verleihung können sich viele queere Schauspieler*innen Hoffnungen auf den begehrtesten TV-Preis der Welt machen. Mit Mj Rodriguez wurde erstmals eine trans Frau als beste Hauptdarstellerin für ihre Leistungen in der Dramaserie "Pose" nominiert, wie die Academy of Television Arts & Sciences am Dienstag bekanntgab. Auch Billy Porter kann sich nach seinem historischen Sieg 2019 erneut Hoffnung auf einen Emmy als bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie machen. "Pose" ist zudem neben Erfolgsreihen wie "Bridgerton" eine von acht Kandidatinnen für die beste Dramaserie.



Sarah Kate Ellis, die Chefin der LGBTI-Organisation GLAAD, feierte Rodriguez' Nominierung als "Durchbruch für trans Frauen in Hollywood". "Pose" habe "ohne Zweifel viel für die trans Sichtbarkeit im Fernsehen getan und verändert, wie das Publikum in aller Welt die trans Community versteht", so Ellis. In Deutschland ist die Serie auf Netflix zu sehen.



Als historisch wird auch die Nominierung des schwulen Komikers Bowen Yang als bester Nebendarsteller in einer Comedyserie bezeichnet. Yang ist seit 2019 in der Sketchshow "Saturday Night Live" dabei, allerdings nicht im Hauptcast, sondern nur als "featured" Darsteller, also sozusagen in Probezeit. In der 46-jährigen SNL-Geschichte war noch nie ein "featured" Darsteller für einen Emmy nominiert worden. Yang stellt in der Sketchreihe oft sehr campe Figuren dar.



Ebenfalls für SNL nominiert ist "Schitt's Creek"-Star Dan Levy, der als Gast-Moderator durch eine Folge führte (Kategorie "bester Gastdarsteller in einer Comedyserie"). Auch die lesbische SNL-Veteranin Kate McKinnon, die unter anderem eine verspielte Comedyversion von Angela Merkel darstellt, erhielt eine Nominierung als beste Nebendarstellerin in einer Comedyserie.

In derselben Kategorie wie McKinnon ist auch die offen bisexuelle Schauspielerin Hannah Einbinder nominiert. Sie spielt eine Hauptrolle in der TV-Serie "Hacks". Mit Carl Clemons-Hopkins ist auch eine nichtbinäre Person für die Leistung in "Hacks" nominiert, allerdings in der männlichen Kategorie bester Hauptdarsteller.

Für die britische Netflix-Serie "The Crown" wurde auch die nichtbinäre Emma Corrin als beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie nominiert. Die bisexuelle britisch-amerikanische Schauspielerin Gillian Anderson erhielt für "The Crown" eine Nominierung als beste Nebendarstellerin. Auch die lesbische Schauspielerin Samira Wiley kann sich in der selben Kategorie für ihre Leistung in der dystopischen Serie "The Handmaid's Tale – Der Report der Magd" Chancen auf einen Emmy ausrechnen. Der schwule Darsteller Jonathan Groff ist in der Kategorie des besten Nebendarstellers in einer Mini- oder Anthologieserie nominiert. Er hatte König Georg III. in "Hamilton" gespielt.

Die britische HBO-Serie "I May Destroy You" (in Deutschland bei Sky) kann sich Hoffnungen auf einen Emmy als beste Miniserie machen. Ebenfalls nominiert ist Paapa Essiedu, der den schwulen Kwame spielt.

Auch RuPaul ist wieder in der Nominiertenliste dabei: Die bekannteste Dragqueen der Welt erhielt die sechste Nominierung in Folge als bester Moderator einer Reality- oder Wettbewerbsshow für "RuPaul's Drag Race". Die letzten drei Jahre konnte der 60-Jährige den Preis gewinnen. In der gleichen Kategorie sind unter anderem auch die Fab5 der Netflix-Realityreihe "Queer Eye" nominiert. "RuPaul's Drag Race" hat Chancen auf den Titel "beste Realityshow" sowie auf Preise in mehreren Nebenkategorien wie "beste Regie in einer Realityshow". Insgesamt bringt es "Drag Race" auf elf Nominierungen, "Queer Eye" auf sechs.



Am meisten Nominierungen haben "The Crown" und der "Krieg der Sterne"-Ableger "The Mandalorian" mit je 24 Chancen auf einen Preis, gefolgt von "WandaVision" (23), "The Handmaid's Tale" und "Saturday Night Live" (je 21).



Bereits im letzten Jahr schrieben die Emmys Geschichte, als die letzte Staffel von "Schitt's Creek" als großer Sieger hervorging (queer.de berichtete).



Die Hauptpreise werden am 19. September in einer großen Galaveranstaltung im Microsoft Center von Los Angeles vergeben und live im Fernsehen übertragen. (dk)