Onkel Wolfgang will den kleinen Finni immerzu anfassen

Sexuelle Gewalt ist keine Ausnahmeerscheinung, sondern Alltag für tausende Kinder und Jugendliche. Mehr als 14.500 Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch wurden den Ermittlungsbehörden 2020 gemeldet. Das ist eine Zunahme von 6,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Hinzu kommt, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) davon ausgeht, dass ein bis zwei Schüler*innen in jeder Schulklasse sexueller Gewalt ausgesetzt sind oder waren.



"Finnis Geheimnis" lenkt den Fokus auf dieses wichtige, viel zu oft noch tabuisierte Thema. Das einfühlsame Bilderbuch sensibilisiert für sexuellen Missbrauch und klärt Erwachsene und Kinder gemeinsam auf. Gleichzeitig ist es ein Appell an die Gesellschaft, nicht wegzuschauen.

Mit Onkel Wolfgang ein Baumhaus bauen



"Finnis Geheimnis" ist Anfang Juli 2021 bei Edel Kids Books erschienen

Im Mittelpunkt der Geschichte steht der kleine Fuchs Finni, der es liebt, im Waldkindergarten zu spielen. Aber noch lieber mag er es, wenn er zusammen mit Onkel Wolfgang, dem Freund seiner Eltern, das Baumhaus hinter dem Fuchsbau bauen kann. Onkel Wolfgang ist richtig lustig und Finni darf bei allem mithelfen – das macht Spaß!



Aber heute ist alles anders: Wolfgang verhält sich plötzlich so seltsam. Er schleicht um Finni herum und will ihn immerzu anfassen. Finni mag das überhaupt nicht und sagt ihm das auch. Aber Onkel Wolfgang spricht von einem Geheimnis, das sie jetzt haben und das Finni nicht verraten darf, weil sie sonst das Baumhaus nicht weiterbauen.



Der kleine Fuchs möchte kein Geheimnis haben, und obwohl er immer trauriger und ängstlicher wird, wagt er es nicht, sich seinen Eltern anzuvertrauen. Aber im Waldkindergarten ist ja noch die liebe und aufmerksame Frau Eule. Sie erklärt Finni, dass man Geheimnisse, die im Bauch piksen und wehtun, nicht für sich behalten muss. Und als Finni es schafft, sich zu öffnen und anzuvertrauen, kann Onkel Wolfgang endlich aus seinem Leben verschwinden.

Autorin ist die Regisseurin Caroline Link

Geschrieben wurde "Finnis Geheimnis" von der bekannten Regisseurin Caroline Link. Ihr Film "Nirgendwo in Afrika" wurde 2003 mit einem Oscar in der Kategorie bester fremdsprachiger Film ausgezeichnet. Sie engagiert sich für die Stiftungen "Children for a better world" und "Stiftung Kindergesundheit" und realisierte 2020 für die Aufklärungskampagne "Anrufen hilft!" einen TV-Spot für das Hilfetelefon Sexueller Missbrauch der Bundesregierung. Die Illustrationen stammen von SaBine Büchner. (cw/pm)

Infos zum Buch



Caroline Link, SaBine Büchner: Finnis Geheimnis. Kinder stark machen, NEIN zu sagen! Kinderbuch. 32 Seiten, ‎ Edel Kids Books. Hamburg 2021. Gebundenes Buch: 14,99 € (ISBN 978-3-96129-200-4)