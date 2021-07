Entsetzen über Fetischverbot beim CSD Bremen

Heute, 08:53h, noch kein Kommentar

Bundesweites Entsetzen über den CSD Bremen: Bei der Demonstration am 28. August wird erstmals die Fetischcommunity ausgeschlossen. "Keine Fetischdarstellung", heißt es auf der CSD-Website unter der Rubrik "Unsere Vision und unsere Grundsätze". Die neuen Richtlinien wurden demnach bereits am 15. November 2020 veröffentlicht, jedoch jetzt erst wahrgenommen.



"Wir wollen über die Probleme von queeren Menschen in der Gesellschaft aufklären", begründet der CSD Bremen das Fetischverbot. "Wir wollen nicht bewerten, wessen Probleme größer oder kleiner sind. Aber das Darstellen von Fetischen in der Öffentlichkeit finden wir nicht hilfreich, wenn wir bei der gleichen Demonstration und Kundgebung über Themen wie Asylrecht, Trans*Recht oder queere Krankenversorgung sprechen möchten."



Gerade bei Fetischen, die für Zuschauende "sexuell gelesen" würden, stelle sich "zusätzlich das Problem, dass das Publikum nicht einwilligen kann", erklärte der CSD-Verein weiter. "Ganz zu schweigen davon, dass die Sexualisierung von Frauen* im Allgemeinen und Minderheiten im Besonderen problematisch genug ist."



In den selben "Grundsätzen" fordert der CSD-Verein übrigens "keine Feindlichkeit gegen romantische oder sexuelle Vorlieben". Weiter heißt es auf der Website: "Hinter vielen Problemen queerer Menschen steckt ein großer gemeinsamer Nenner: Es gibt noch viel zu wenig Verständnis bei viel zu vielen Menschen darüber, wie viele romantische, sexuelle und geschlechtliche Identitäten es gibt."

Fetischfans pochen auf Demonstrationsfreiheit

In sozialen Medien wurde am Freitag heftige Kritik am Fetischverbot laut. "Shame on you CSD Bremen", schrieb Torsten Burandt, Mr. Fetish Germany 2020, auf Facebook. "Die LGBTIQ+ Community ist genauso vielfältig wie unsere gesamte Gesellschaft, und die Probleme, auf die Ihr diesjährig aufmerksam machen wollt, gibt es im Übrigen naturgemäß auch bei Anhängern der Fetishcommunity, wie es sie in jedem anderen Teil unserer Gesellschaft auch gibt."



"Unsere Regenbogencommunity ist größer als es der Durchschnittshetero so kennt", schrieb Stephan Metzlar-Rudolph, der Mister Leather Netherlands 2020, in einem Facebook-Post. "Müssen wir uns darum verstecken? Jeder hat in Deutschland das Recht frei zu demonstrieren! Diese Ausgrenzung verstößt gegen das Grundgesetz!" Martin Mayr, Mr. Leather und Mr. Fetish Austria 2019-2020, bezeichnete das Fetischverbot des CSD Bremen in einem Facebook-Kommentar als "Feigheit und Sauerei". Hier fehle "jeglicher Respekt vor der Geschichte der LGBTQI+ Bewegung. Mit Anpassung und Anbiederung an die heteronormative Gesellschaft wären wir heute noch beim Totalverbot".



Ensetzt äußerte sich auch Joshua Stock: "Ich kann es einfach nicht mehr fassen, dass CSD-Koordinatoren und Organisationen Menschen ausgrenzen, gar verbieten, die anders der Norm leben und lieben", schrieb der Puppy Germany 2019 in einem Post. "Dieses Jahr sind es Fetischleute und im nächsten Jahr die Dragqueens, die nicht der Norm entsprechen." Das Petplayer-Blog "Dog Gerry Chaot" rief alle Fetischfans trotz des Verbots dazu auf, bei der Demo am 28. August in Bremen teilzunehmen. "Zeigt, dass ihr genauso ein Recht habt, für die Rechte der queeren Community zu kämpfen, wie alle anderen auch. Einmal im Jahr dürfen wir uns versammeln. Als Petplayer, Stofffetischisten, BDSMler und was auch immer. Und keiner sollte euch verbieten, das ausleben zu dürfen."

Bereits mehrere CSD-Vereine spielten Sittenpolizei

In den vergangenen Jahrzehnten hatte es immer wieder Streit darum gegeben, wie angepasst sich queere Menschen auf Demonstrationen verhalten sollten. Manche waren der Auffassung, dass CSD-Demonstrationen so unauffällig wie möglich sein sollten, um die heterosexuelle Mehrheitsgesellschaft nicht zu erzürnen; andere argumentierten, dass man sich gerade auf dem CSD nicht verstellen solle und man es außerdem mit nackter Haut einfacher in die Nachrichten schaffe, in denen auch die politischen Botschaften transportiert werden würden.



2009 gab es etwa in Köln Auseinandersetzung um Benimmregeln, zu denen die CSD-Veranstalter*innen alle Teilnehm*innen verpflichten wollte. In der sogenannten "CSD-Charta" hieß es etwa, dass die Teilnehmer*innen "Taktgefühl" bei ihrem äußeren Erscheinungsbild und beim Verhalten beweisen müssten (queer.de berichtete). Am Ende waren aber trotzdem Fetischgruppen und leicht bekleidete Menschen auf den Wagen dabei (queer.de berichtete). In den Folgejahren stellten die Veranstalter*innen keine Benimmregeln mehr auf. 2017 drohte auch der CSD Stuttgart mit einem Parade-Verbot für "sexuelle Freizügigkeit" (queer.de berichtete).



Gegen Pet-Player gab es sogar mehrfach Polizeieinsätze. So sprach die Polizei 2019 beim Aachener CSD ein Verbot von sogenannten Fetischmasken aus. Teilnehmer*innen aus der Pet-Play-Community durften mit Verweis auf das Vermummungsverbot nur ohne Hundemasken beim Demonstrationszug mitlaufen. Bereits 2018 war es beim Ruhr-CSD in Essen zu einem ähnlichen Vorfall gekommen, der zu einem Nachspiel im Landtag führte. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) räumte einige Wochen später auf eine Kleine Anfrage der Grünen (PDF) ein, dass die Untersagung von Fetischmasken beim Ruhr-CSD in rechtswidrig war (queer.de berichtete). "Eine Aufforderung, das Tragen der Masken zu unterlassen, hätte bei dem vorliegenden Sachverhalt demnach nicht erfolgen dürfen", so Reul 2018. Das Tragen von Fetisch-Outfit beim CSD könne "zu einem solchen Anlass der Meinungsäußerung oder der künstlerischen Verwirklichung zugerechnet werden, was von dem Vermummungsverbot nicht erfasst werde", erklärte der Innenminister. (cw)