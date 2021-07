Von Phil Hollister

Heute, 10:54h,

Queere Menschen leben nicht nur in der Innenstadt – auch daran erinnert der Marzahn Pride, der am Samstag zum zweiten Mal in Berlin stattfand. Viele hundert Menschen zogen unter dem Motto "Marzahn – das bunte Miteinander!" durch den östlichen Plattenbaubezirk, in dem sich die Community der Russlanddeutschen konzentriert.



Dass diese von Quarteera veranstaltete Demo etwas ganz Besonderes ist, zeigen die Stimmen, die ich zusammen mit Frank Sperling, einem Vorstandsmitglied des Berliner CSD e.V., eingefangen habe. "In Marzahn zu leben als Homosexueller ist manchmal echt 'ne Tortur, da der Großteil der Bevölkerung in Marzahn-Hellersdorf leider sehr homophob und rechts angehaucht ist", erzählte uns ein Teilnehmer. Er versuche, den Bezirk zu meiden.



Auch in Berlin ist in Sachen LGBTi-Akzeptanz noch viel Luft nach oben. Dennoch blieb am Samstag alles friedlich, und die Stimmung war ausgesprochen positiv. Obwohl die Demo für Berliner Verhältnisse nicht sehr groß war, war sie doch sehr vielfältig. Jüngere und ältere Menschen marschierten mit, Leute in Jeans wie in bunten Kostümen. Viele Parteien zeigten Flagge, die trans Community war dabei – und auch Fetischfreunde mussten keine Ausgrenzung befürchten.



