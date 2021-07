Nach ZDF-Auftritt: Morddrohungen gegen Riccardo Simonetti

Riccardo Simonetti begrüßte am Sonntagmittag mit Regenbogenschuhen und einem bunten Outfit die langjährige "Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel (Bild: Screenshot / ZDF)

Entertainer und Influencer Riccardo Simonetti hat nach seinem Auftritt in der ZDF-Unterhaltungssendung "Fernsehgarten" Morddrohungen erhalten. Das berichtet der 28-Jährige auf Instagram. Simonetti war am Sonntagmittag – wie bereits mehrere Male zuvor – neben Andrea Kiewel Co-Moderator der live aus Mainz-Lerchenberg ausgestrahlten Sendung. Laut GfK verfolgten 1,82 Millionen Menschen die 130-minütige Show in Deutschland.



"Leider gibt es auch ein paar Regenwolken, die sich über diesen schönen Tag legen", so Simmonetti in einem Instagram-Eintrag vom Montag. "Nach meinem Auftritt im [Fernsehgarten] haben mein Management und mich zahlreiche [Morddrohungen] erreicht, die sehr explizit und grausam waren. Leider ist das keine Seltenheit und eigentlich nur ein trauriges Armutszeugnis, mit dem man als geschminkter Mann heute auch noch leben muss." Ihm es sei es wichtig zu betonen, "dass all diese Nachrichten mit homophoben Absichten geschrieben wurden", erklärte Simonetti weiter. "In jeder Nachricht ging es darum, dass Schwule generell vergast oder schlimmeres gehören. Die Details erspare ich euch."

Simonetti kündigte an, alle Drohnachrichten zur Anzeige zu bringen. "Das Internet ist kein rechtsfreier Raum und die Handlungen, die man hier unternimmt, haben auch im echten Leben Konsequenzen", so der Entertainer. Er stellte klar, dass diese Handlungen strafbar seien.



Für seinen Eintrag erhielt er viel Unterstützung. "Kein Platz für dumme Menschen", schrieb etwa Dragqueen Bambi Mercury als Reaktion in der Kommentarspalte. Moderator Ralph Morgenstern sendete dem 28-Jährigen drei Applaus-Emojis.

AfD-Politikerin wirft Simonetti "Homo-Propaganda" vor

Aber auch aus der Politik muss sich Simonetti gegen diskriminierende Äußerungen wehren. Keine zwölf Stunden nach der Ausstrahlung des "Fernsehgartens" kritisierte etwa die AfD-Bundestagskandidatin Christina Baum Simonettis Kinderbuch "Raffi und sein pinkes Tutu" auf ihrer Facebookseite und sprach dabei von "Homo-Propaganda" (queer.de berichtete).



Simonetti war zunächst als Blogger bekannt geworden und arbeitete später unter anderem als Model und Moderator; seit 2017 läuft etwa seine Fernsehsendung "Riccardo's Dream Date" im Pay-TV-Sender E! Entertainment. Zusätzlich war er in vielen Unterhaltungssendungen wie "Shopping Queen" oder "Genial daneben" zu sehen. Auf Instagram folgen ihm mehr als 300.000 Menschen. Im Februar diesen Jahres wurde er außerdem zum ersten LGBTI-Sonderbotschafter des Europäischen Parlaments ernannt und soll so die Öffentlichkeitsarbeit des EU-Organs unterstützen (queer.de berichtete).



Bereits mehrfach hatte sich die "German Personality of 2020" gegen Online-Hass gewehrt. Vor einem halben Jahr erklärte er etwa, dass ihn nicht nur "Schwuchtel und Co."-Beleidigungen erschreckten, sondern besonders Anfeindungen, die "pseudo-höflich" formuliert würden und eine "Ich hab ja nichts gegen Schwule, aber..."-Mentalität an den Tag legten (queer.de berichtete). (dk)