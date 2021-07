"Viele Menschen fühlen sich verletzt und ausgeschlossen"

Von Sunny

Heute, 12:03h, noch kein Kommentar

In den folgenden Zeilen möchte ich als langjähriges Mitglied im CSD-Verein meine Sicht auf die zurückliegenden Tage schildern. Mir ist bewusst, dass ich mich insbesondere innerhalb des Vereins damit auf dünnes Eis begebe. Nachdem man aber zuletzt nicht einmal mehr auf meine Fragen und Einlässe regierte, sehe ich mich zu diesem Schritt gezwungen, um langfristigen Schaden vom CSD Bremen & Bremerhaven e.V. abzuwenden. Damit ihr meine Perspektive besser verstehen könnt, ein kurzes Wort zu mir:



Ich bin Anfang 2018 in den Verein eingetreten und habe am CSD 2018 in Bremen und Danzig mitgewirkt. Zwischen Ende 2019 und Mitte 2021 war ich aus persönlichen Gründen nicht in der direkten Vereinsarbeit aktiv. Insofern kenne ich die Umstände des Beschlusses der Visionen und Grundsätze auch nur aus Nacherzählungen. Dafür war ich an den Diskussionen der letzten Tage beteiligt und habe versucht, auf beiden Seiten des Konfliktes Verständnis für einander zu schaffen und die Situation zu entschärfen. Mein eigener Hintergrund in der Puppy-Community in Bremen und NRW konnte mir dabei helfen, machte mich aber auch selbst betroffen.

Ersetzung von Fetisch durch Sex wurde nicht tiefer diskutiert

Über den entstehenden Konflikt hatte ich zuerst am Freitagabend über die Puppy-Gruppen mitbekommen. Noch am Abend wurde ich in die Orga-Gruppe des CSD Bremen hinzugefügt und konnte erst ab diesem Moment den Diskussionen beiwohnen. Direkt nach dem queer.de-Artikel am Samstagmorgen wurde über eine Neuformulierung der Visionen gesprochen. Auch über eingehende Nachrichten und Anfragen wurde diskutiert. Wir waren auf der Suche nach einer Lösung. In dieser Phase ging auch der Tweet raus, wonach "später" ein Statement folgen sollte. Im Nachhinein konnte bisher nicht geklärt werden, wer für diesen Tweet verantwortlich war, jedoch war die Wortwahl ungünstig. Man hatte zuvor über ein abgewogenes Statement im Laufe der nächsten Tage gesprochen und musste nun schneller eine Antwort finden.



Am Samstag dann wurde ich seitens der Mitglieder gebeten, ihnen das Thema Pupplay näherzubringen. Mein Eindruck heute ist jedoch, dass mit Ausnahme einiger weniger niemand so wirklich Interesse an meinen Ausführungen hatte. Im Verlauf des Sonntags wurde durch einzelne Personen aus dem Vorstand die Pressemitteilung erstellt und veröffentlicht. Eine größere Diskussion fand zwar statt, auf Einsprüche wurde jedoch nur bedingt Rücksicht genommen. Auch die Entscheidung am Montag, 19.07, Fetisch durch Sex zu ersetzten wurde nicht tiefer im Verein diskutiert.

Fetisch sorgt im Verein für Unverständnis

Und nun sind wir heute angekommen. Wie konnte es in meinen Augen zu dieser Situation kommen? Zum einen besteht der aktive Kern inkl. Vorstand, nach meinem Wissen, aus ca. 15 Personen. Dadurch lägen viele Verantwortungen bei wenig Menschen. Dies löst den Grund des Konfliktes nicht, verdeutlicht für mich aber, dass es innerhalb des aktiven Kerns eine geringere Diversität geben könnte. Dieser Mangel kann mögliches Unverständnis verstärkt haben.



Sunny mit Freund*innen beim CSD Magdeburg 2020 (Bild: privat)

Auch gibt es, nach meiner Sicht, bei einigen im Verein Unverständnis für Fetisch. So vertrat ein Vorstand mir gegenüber die Meinung des Teams, dass bestimmte Fetisch- oder Kink-Praktiken keinen politischen Mehrwert hätten. Hieraus folgte auch die, in meinen Augen, ernst gemeinte Anweisung, ein bestimmtes Auftreten verbieten zu wollen. Insbesondere galt hier als Beispiel das an der Leine geführt werden von Puppies. Der Ausschluss von Fetisch generell war aber offenbar nie gewollt. Mein Eindruck ist ebenfalls, dass in einigen Köpfen eher die Vorstellung herrscht, der CSD solle weniger von der heteronormativen Welt abweichen, um politische Forderungen besser durchsetzen zu können.



Großer Schaden am CSD-Verein entstanden



Die letzten Tage zeigten, wie eng die Community zusammensteht. Mich hat das sehr beeindruckt, wenn auch nicht ausschließlich positiv. Viele Menschen fühlten und fühlen sich verletzt und ausgeschlossen. Das darf jedoch nicht in persönliche Angriffe und Hass umschwenken. Bewegt hat mich jedoch die Unterstützung, die auch ich, trotz meiner Mitgliedschaft im CSD Verein, erhalten habe.



Wie geht es nun weiter? Ich sehe einen großen Schaden, der am CSD Bremen & Bremerhaven e.V. entstanden ist. Es wurden Fehler gemacht, die auch als solche betitelt werden müssen. Zugleich ist die weitere Diskussion auf Augenhöhe mit den betroffenen Communitys zu führen. Wir müssen als Verein nicht alles selbst wissen. In solchen Fällen müssen wir aber bereit sein, notwendiges Wissen von außerhalb zu erbeten. Hier darf auch unser Ego kein Hindernis sein.



Glaube ich, dass der Verein mit seinem aktiven Kern die aktuellen Probleme lösen kann? Ich weiß es nicht. Ich glaube aber, dass Mitglieder im Verein aktiv werden sollten, um die innere Diversität zu erhöhen. Und ich glaube, es muss auf Ebene des Vorstandes ein Umdenken stattfinden.



CSD muss für Rechte und Akzeptanz aller kämpfen



Schaffen wir als Verein diesen Umschwung nicht, sehe ich die langjährige und auch positive Arbeit des CSD-Vereins in Gefahr. Wir benötigen aber einen CSD, der für die gemeinsamen Interessen kämpft und sich die Rechte und die Akzeptanz aller auf die Fahne geschrieben hat. Der CSD bot für viele in den vergangenen Jahren die Möglichkeit, Menschen kennenzulernen. Viele Freundschaften sind entstanden, und auch für die Liebe war bei der Pride immer Platz. Es bedarf gerade in digitalen Zeiten weiterhin Räume der bedingungslosen Akzeptanz – wenn auch nur für ein paar Stunden.



Ich möchte auch weiterhin dafür sorgen, dass auch in Bremen solche Räume geschaffen sind und jede*r wieder mit einem guten Gefühl und dem Wissen erwünscht zu sein, zum CSD kommt, um gemeinsam mit vielen anderen für unsere Rechte zu demonstrieren.



Einige mögen mich nun Verräter schimpfen. Ich habe bei den obigen Zeilen jedoch den Verein und die Community im Blick. Nach meiner Sicht hatte ich alles mir Mögliche ausgeschöpft. Daher hoffe ich auf eine positive Entwicklung und wünsche uns allen schon jetzt: Happy Pride!