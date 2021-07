"Prince Charming" ab 17. August auf TVNOW

Heute, 13:16h,

Die erste Folge der dritten Staffel von "Prince Charming" kann ab dem 17. August auf TVNOW gestreamt werden. Das gab die RTL-Gruppe am Mittwoch bekannt. Dieses Jahr wird der Bremer Automobilkaufmann Kim Tränka um die Gunst der Single-Kandidaten kämpfen (queer.de berichtete). Die Show wurde bereits auf Kreta abgedreht.



In insgesamt neun Folgen sowie einer Wiedersehensshow, die mehrere Monate nach den Ereignissen auf Kreta aufgezeichnet wird, möchte der 31-Jährige unter 18 Männern den Traummann fürs Leben finden – damit nehmen zwei Kandidaten weniger teil als in den ersten beiden Staffeln. Die Anzahl der Folgen bleibt jedoch gleich.



Welche Männer um die Gunst von Kim buhlen werden, wird laut der RTL-Gruppe "zeitnah bekannt gegeben". Die Folgen sollen wie bisher nicht in einem Rutsch veröffentlicht werden, sondern jede Woche soll eine weitere freigeschaltet werden.

Grimme-Preis für Staffel eins

Bisher hatten Nicolas Puschmann in Staffel eins und Alexander Schäfer in Staffel zwei die Rolle des schwulen Bachelors übernommen. Insbesondere die Premierenstaffel wurde wegen des gut ausgewählten Casts und der einfühlsamen Inszenierung hochgelobt und sogar mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet (queer.de berichtete). Staffel zwei wurde etwas weniger positiv aufgenommen.



Erst an diesem Dienstag wurde auch die Finalfolge des lesbischen Ablegers "Princess Charming" auf TVNOW veröffentlicht (queer.de berichtete). Die Produktionsfirma sucht bereits unter tvnow.de/specials/casting Teilnehmende für die nächste Staffel beider Reihen.



Der neue Prince Charming kündigte bereits im Vorfeld an, dass ihm in einer Beziehung Humor besonders wichtig sei. Sein zukünftiger Partner sollte ihm auf Augenhöhe begegnen und die gleichen Vorstellungen vom Leben haben. Neben Reisen habe auch Sport einen hohen Stellenwert für ihn (queer.de berichtete). (dk)