MDR mit queerem Programmschwerpunkt

Heute, 16:40h,

Der MDR will sich in den nächsten Tagen mit dem Programmschwerpunkt "Gemeinsam sind wir Vielfalt" für mehr Diversität einsetzen. Dazu zeigt der Sender mehrere Dokumentationen und Gesprächsrunden zum Thema. Alle Sendungen sollen auch im Streamingportal ARD-Mediathek veröffentlicht werden, bzw. sind bereits jetzt zum Streaming bereitgestellt worden. Als Anlass für den Schwerpunkt nennt der MDR, dass vor genau 20 Jahren – am 1. August 2001 – das Lebenspartnerschaftsgesetz in Kraft getreten ist.



Los geht es am Samstag (24. Juli) mit der Sendung "MDR Kultur trifft" um 11.00 Uhr im Radiosender MDR Kultur. Zu Gast ist die Leipziger Dokumentarfilmerin Barbara Wallbraun, die sich für verschiedene queere Film- und Festivalprojekte engagiert. Sie stellt ihren Film "Uferfrauen. Lesbisches L(i)eben" vor. Die Sendung ist nach der Erstausstrahlung in der ARD-Audiothek abrufbar.



Am Abend geht es um 23.05 Uhr im MDR-Fernsehen mit der MDR-Sputnik-Talkrunde "Friends of…" mit Entertainer Nicolas Puschmann weiter. Der erste Prince Charming war dieses Jahr Teil des ersten Männertanzpaars in der RTL-Show "Let's Dance" (queer.de berichtete). "Diversity – das ist für mich einfach das Wichtigste. Deshalb bin ich wirklich froh, dass wir diese Show hier machen – um das Queer-Sein zu normalisieren", so Puschmann über die "Friends of…"-Folge. Zusammen mit der Podcasterin Ricarda Hofmann begrüßt er in der Sendung den Schauspieler Jochen Schropp, die erste "Princess Charming" Irina Schlauch und Sängerin Leony.



Nicolas Puschmann (re.) in der RTL-Show "Let's Dance" (Bild: TVNOW / Stefan Gregorowius)

Außerdem fragt sich Reporter Max Heeke im MDR-Wissen-Podcast "Meine Challenge", "was Mann tun kann, um zur Gleichberechtigung der Geschlechter beizutragen und Ungerechtigkeiten auszuräumen?" Die Sendung ist ab dem 24. Juli in der ARD-Audiothek abrufbar.

Am Sonntag (25. Juli) geht es um 22.00 Uhr mit der MDR-Wissen-Dokumentation "Sex und Identität – Eine diverse Geschichte" weiter (bereits jetzt in der ARD-Mediathek). Die Sendung geht aus wissenschaftlicher Sicht Fragen von Geschlechterrollen nach. Zu Wort kommen u.a. der umstrittene Kinder- und Jugendpsychiater Dr. Alexander Korte, ein Experte für Geschlechtsidentitätsstörung und Transsexualität an der Münchner Uni-Klinik sowie der Genetik- und Hormonexperte Prof. Olaf Hiort, der an der Universität Lübeck zur Geschlechtsentwicklung forscht.



Im Anschluss folgt die preisgekrönte französische Doku "Coming Out" von Denis Parrot. Darin wird gezeigt, dass es auch heutzutage noch Probleme geben kann, zur eigenen sexuellen Orientierung zu stehen. Der Film wird nach Ausstrahlung um 22.50 Uhr 90 Tage lang in der ARD-Mediathek abrufbar sein.

Kurz vor Mitternacht um 23.55 Uhr zeigt der MDR noch den Dokumentarfilm "Unter Männern – Schwul in der DDR" von Ringo Rösener und Markus Stein, der bei der Berlinale 2012 seine Premiere hatte und inzwischen das Prädikat "Besonders wertvoll" bekommen hat. Hier kommen sechs Männer zu Wort, die in aller Offenheit über ihre sozialen und intimen Erfahrungen sprechen (nach Ausstrahlung 30 Tage in der ARD-Mediathek).



Am 29. Juli zeigt das MDR-Fernsehen außerdem um 22.40 Uhr die Dokumentation "Der 'Schwulenparagraf' – Geschichte einer Verfolgung", die im März bereits im hr-Fernsehen lief. Sie ist gegenwärtig in der ARD-Mediathek erhältlich.



Der öffentlich-rechtliche Drei-Länder-Sender bietet auch weitere Highlights an: So läuft im MDR-Fernsehen am 26. Juli um 23.30 Uhr der deutsche Fernsehfilm "Mein Sohn Helen" mit Heino Ferch und Jannik Schümann. Zudem soll "Queer-sein und Christ" ein Thema bei mdr.de/religion sein.



Außerdem hat MDR-Reporterin Carolin Haentjes für die junge Reportage-Reihe "exactly" den Altenburger Torge begleitet. In "Schwul, lesbisch, trans … – queer in der Provinz" stellt sie den schwulen und nicht-binären CSD-Organisator vor. Die Sendung ist bereits jetzt im MDR-Youtube-Kanal abrufbar. (cw)