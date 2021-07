Olympische Spiele: Mindestens 163 Mitglieder im Team LGBTI

Zwei Mitglieder des Teams LGBTI: Die Amerikanerin Megan Rapinoe gilt als gegenwärtig weltbeste Fußballerin, der Brite Tom Daley konnte bereits 2012 und 2016 je eine olympische Bronzemedaille nach Hause bringen (Bild: Instagram / Rapinoe/Daley)

Bei den am Freitag offiziell beginnenden Olympischen Sommerspielen in Tokio treten laut einer Zählung des US-Portals "Outsports" 163 offen queere Athletinnen und Athleten an. Das entspricht 1,5 Prozent der über 11.000 Teilnehmenden.



Im Vergleich zu den vorhergehenden Spielen verdreifachte sich die Zahl beinahe: Bei der letzten Olympiade 2016 in Rio de Janeiro hatten sich nur 56 Sportler*innen als LGBTI identifiziert (queer.de berichtete). 2012 waren es in London sogar lediglich 23.



Die queeren Athlet*innen stammen dieses Jahr aus 27 der 205 teilnehmenden Länder. Mit Abstand am meisten kommen aus den Vereinigten Staaten von Amerika (30), gefolgt von Kanada, Großbritannien und den Niederlanden (je 16). Aus Deutschland sind mit Judoka Jasmin Grabowski und Schützin Jolyn Beer zwei Frauen auf der Liste vertreten.



Insgesamt ist das Team LGBTI sehr frauenlastig: Auf einen queeren Mann kommen acht queere Frauen. Aus vielen Staaten mit LGBTI-feindlichen Regierungen – etwa aus Russland, Ungarn oder China – hat sich keine einzige teilnehmende Person geoutet.



Erstmals nimmt mit der Neuseeländerin Laurel Hubbard auch eine offen transsexuelle Frau an den Spielen teil (queer.de berichtete). Die 43-jährige Gewichtheberin aus Auckland hatte sich 2012 einer Geschlechtsanpassung unterzogen.

Politische Konflikte bahnen sich an

Wie schon bei der Fußball-Europameisterschaft, bei der die UEFA durch ein Teil-Verbot der Regenbogenwerbung und ein Verbot der Regenbogen-Stadionbeleuchtung für Empörung sorgte, geht auch bei Olympia der Streit um queere Sichtbarkeit weiter: So war lange unklar, ob die deutsche Hockey-Kapitänin Nike Lorenz wie gewünscht eine Regenbogen-Kapitänsbinde tragen durfte. Schließlich stimmte das Internationale Olympische Komitee am Donnerstag einem entsprechenden Antrag des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Deutschen Hockey-Bundes zu. Die 24-jährige Lorenz wird damit zum deutschen Auftaktspiel gegen die Auswahl Großbritanniens und Nordirlands am Sonntagmorgen um 2.30 Uhr (MESZ) mit einer bunten Spielführerbinde an den Stutzen auflaufen.



"Es fühlt sich unglaublich gut an, meinen Mitspielerinnen den Raum auf dem Spielfeld verschafft zu haben, den sie sich verdienen. Jeder einzelne Charakterzug von uns hat jetzt offiziell seinen Platz. Love always wins", so Lorenz laut einer Mitteilung des Deutschen Hockey-Bundes.



Ein weiterer Streitpunkt war das Niederknien von Fußballer*innen als Zeichen gegen Rassismus. Auch dies erlaubte der IOC erstmals. Zuvor waren derartige Gesten als verbotene "politische Demonstration" aufgefasst worden.



Bei den Olympischen Spielen in Tokio werden sich Sportler*innen bis 8. August in 33 Sportarten und insgesamt 339 Wettkämpfen messen. Die Spiele finden wegen der Corona-Krise erstmals vor fast leeren Rängen statt. (cw)