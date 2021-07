Tommy Dorfman outet sich als trans

Tommy Dorfman outet sich im Alter von 29 Jahren (Bild: Instagram / Tommy Dorfman

Der aus der Netflix-Serie "Tote Mädchen lügen nicht" bekannte US-Star Tommy Dorfman hat sich in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin "Time" als trans geoutet. Sie bevorzuge weibliche Personalpronomen, so Dorfman. Sie stelle sich mit dem Interview als Frau vor, so Dorfman weiter, "da ich meine medizinische Transition hinter mir habe". Ferner erklärte die 29-Jährige: "Das Coming-out wird immer als große Enthüllung zelebriert, aber ich war nie nicht out. Heute geht es um die Klarstellung: Ich bin eine trans Frau."



Dorfman spielte Ryan Shaver in der US-Teenieserie "13 Reasons Why" alias "Tote Mädchen lügen nicht" (Bild: Netflix)

Die 1992 in Atlanta geborene Schauspielerin hatte sich bereits 2017 als nicht-binär geoutet. Damals erklärte sie, sie bevorzuge die geschlechterneutralen Personalpronomen they/them. Das Personalpronomen "they", das eigentlich im Plural verwendet wird, wird in englischsprachigen Ländern vermehrt als Einzahlpronomen für Menschen verwendet, die sich nicht eindeutig dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zuordnen. Eine entsprechende, allgemein anerkannte deutschsprachige Version dieses Pronomens gibt es bislang nicht.



Bereits in den letzten Jahren hatte Dorfman mehrere Fotos ihrer Transition in sozialen Medien veröffentlicht. Sie habe aber lange mit dem offiziellen Coming-out gewartet: "Ich habe eine andere Version von Coming-out: Ich fühlte mich nicht sicher genug, es zu sagen, also habe ich es einfach gezeigt. Transition ist wunderschön. Warum die Welt nicht sehen lassen, wie diese aussieht?" Auf ihrer Instagram-Seite habe sie ihren Körper gezeigt, "der in einem eher fluiden Raum lebt".



Sie freue sich nun darauf, weibliche Rollen zu übernehmen. Freilich habe sie auch Angst gehabt, dass ein Coming-out als trans ihrer Karriere Schaden zufügen könne: "Ich werden am meisten erkannt, weil ich einen zickigen schwulen Poeten in einer Seifenoper gespielt habe. Ich befürchtete, dass eine Transition in meinem Privatleben dazu führt, dass ich eine Karriere verlieren könnte, die – so wird mir gesagt – mir bevorsteht." Manchmal, so Dorfman, müsse man aber einfach sagen: "Nein, ich bin einfach, wer ich verdammt nochmal bin."

Keine Änderung des Vornamens geplant

Ihren allgemein als männlich geltenden Vornamen wolle sie bewusst behalten: "Ich wurde nach dem Bruder meiner Mutter benannt, der einen Monat nach meiner Geburt gestorben ist. Ich fühle eine Verbindung mit diesem Namen – er steht für einen Onkel, der mich gehalten hat, als er im Sterben lag."



Dorfman spielte in 18 Folgen der umstrittenen Serie "Tote Mädchen lügen nicht" den offen schwulen Schüler Ryan Shaver, der in der ersten Staffel der achte Grund für Hannahs Selbstmord war. Der Grund in der Seifenoper: Er hatte ohne ihre Einwilligung ein Gedicht von ihr anonym veröffentlicht. Dorfman spielte außerdem in kleineren Rollen in anderen TV-Serien mit, darunter etwa "Jane the Virgin", "Insatiable" und "Love, Victor". Außerdem war sie 2020 Gastjurorin in einer Folge der fünften Staffel von "RuPaul's Drag Race All Stars". (cw)