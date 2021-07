Zehntausende Menschen bei CSD Berlin

Heute, 15:29h,

Ausgelassen und bunt verkleidet haben sich in Berlin-Mitte Zehntausende Menschen für den Christopher Street Day versammelt. Trotz Alkoholverbots und strenger Sicherheitsauflagen wegen der Corona-Pandemie feierten und tanzten die Menschen am Samstag zu Techno-Bässen von mehreren Lastwagen und demonstrierten für LGBTI-Rechte. Eröffnet wurde die Demonstration unter dem Motto "Save our community – save your pride" von Kultursenator Klaus Lederer (Die Linke), der unter Jubel des Publikums vorschlug, Berlin zur "queeren Freiheitszone" auszurufen.



Die meisten Feiernden trugen Mund-Nasen-Schutz, viele in Regenbogenfarben, doch nicht immer wurden die Coronaregeln eingehalten. "Krass voll an der Ecke Leipziger/Friedrichstraße – und man muss ehrlich sagen, dass nicht alle Maske tragen", schrieb der "Queerspiegel" auf Twitter. In sozialen Medien äußerten sich Menschen besorgt über ein mögliches "Superspreader-Event". Ein User schrieb: "Haben die Gays in Berlin Corona besiegt oder was ist da los?".



Polizei soll bereits mit Abbruch gedroht haben

Immer wieder riefen die Organisator*innen über Lautsprecher dazu auf, die Maskenpflicht sowie Abstände einzuhalten. Auch die Polizei machte die Teilnehmenden unter anderem über Twitter auf die geltenden Bestimmungen aufmerksam. Laut "Queerspiegel" soll sie mit einem Abbruch der Demonstration gedroht haben, sollten es weiterhin Verstöße geben. Zu größeren Zwischenfällen kam es jedoch nicht. Teilnehmende äußerten Verständnis für die Maßnahmen und lobten den friedlichen Ablauf des Umzugs.



Die Polizei rechnete zunächst mit rund 20.000 Teilnehmenden – es kamen jedoch fast doppelt so viele Menschen. "Durch die Pandemie wird die diesjährige Demonstration ihren Fokus auf eine nahezu reine Demo mit Protestzug-Charakter legen", hatten die Veranstalter*innen zuvor angekündigt. Der Zug setzte sich am frühen Samstagnachmittag in der Leipziger Straße in Bewegung und zog zunächst in Richtung Potsdamer Platz. Die Route geht vorbei am Brandenburger Tor in Richtung Siegessäule und soll an der Urania in Schöneberg enden (queer.de berichtete). Zur Entzerrung fahren die fünf Lastwagen mit deutlichem Abstand voneinander. Von ihnen gibt es abwechselnd zu Musik Redebeiträge; auf eine Abschlusskundgebung wurde verzichtet.



Aufgrund der Sicherheitsabstände zog sich der Aufzug laut Polizei sehr in die Länge. Während die Spitze des Zugs gegen 15 Uhr bereits das Ziel erreicht hatte, hatten hintere Teile gerade erst das Brandenburger Tor passiert. Die Polizei setzte deshalb zur besseren Übersicht einen Hubschrauber ein.

Müller ruft zu Solidarität mit Queers in aller Welt auf

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) rief anlässlich des CSD zur Solidarität mit verfolgten LGBTI auf. Zwar sei das heutige Berlin "weltoffen und liberal", jedoch sei auch in der "Regenbogenhauptstadt Europas" homophobes Denken und Handeln ein Problem, erklärte Müller am Samstag. "Dem müssen wir uns gemeinsam entgegenstellen."



In vielen anderen Ländern weltweit sei die Situation für die LGBT-Community deutlich schwieriger als hierzulande, selbst in Europa, fuhr Müller fort. Daher müsse auch an diejenigen Menschen gedacht werden, die bei ihrem Engagement für Gleichstellung und Respekt "in Kauf nehmen müssen, ausgegrenzt, verfolgt oder inhaftiert zu werden". (cw/dpa/AFP)