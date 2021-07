Getreten, geschlagen und Regenbogenfahne entrissen

Heute, 14:49h, noch kein Kommentar

Nach der Berliner CSD-Demonstration kam es am Samstagabend zu einem homofeindlichen Angriff im Bezirk Mitte. Das meldete die Polizei der Hauptstadt am Sonntagnachmittag. Ein 21-Jähriger wurde durch einen Unbekannten von hinten getreten und von einem weiteren Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen.



Laut Polizeibericht war der 21-Jährige mit drei Freunden am Hackeschen Markt unterwegs. Im Bereich der Unterführung der Burgstraße am Henriette-Herz-Platz soll ein Unbekannter ihm unvermittelt von hinten in den Hüftbereich getreten haben. Als der Getretene den Angreifer daraufhin zur Rede stellen wollte, kam ein weiterer Mann hinzu und schlug dem 21-Jährigen ins Gesicht. Darüber hinaus rissen die beiden Unbekannten eine Regenbogenfahne aus dem Rucksack des jungen Mannes, wodurch der Holzstiel zerbrach.

Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht

Alarmierte Kräfte der Feuerwehr versorgten den Verletzten vor Ort und brachten ihn anschließend zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Die Zeugen bestätigten die Angaben des 21-Jährigen und teilten mit, dass die beiden Angreifer in einer größeren Gruppe unterwegs gewesen sein sollen. Nähere Angaben zu den Personen wurden im Polizeibericht nicht gemacht. Der Polizeiliche Staatsschutz hat, wie bei Hasskriminalität üblich, die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung übernommen.



Erst am Freitag war ein schwules Paar in der Berliner-U-Bahn attackiert worden. Auch die Gedenktafel für die erste homosexuelle Emanzipationsbewegung am Magnus-Hirschfeld-Ufer wurde am Vortag des CSD zum wiederholten Mal beschädigt (queer.de berichtete).

Die Berliner Polizei macht mögliche Hassverbrechen aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität gezielt in ihren Berichten publik und meldet diese daher vergleichsweise häufig der Öffentlichkeit. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt haben eigene Ansprechpartner für LGBTI. (pm/cw)