Tom Daley gewinnt Gold

Heute, 09:55h,

Der offen schwule britische Turmspringer Tom Daley hat am Montagnachmittag (Ortszeit) bei den Olympischen Spielen in Tokio mit seinem sportlichen Partner Matty Lee die Goldmedaille im Synchron-Wasserspringen vom Zehn-Meter-Turm gewonnen. Die beiden Sportler gewannen mit 471,81 Punkten – und damit 1,23 Punkte vor China. Dritte wurden Athleten des Russischen Olympischen Komitees.



Daley hatte bereits bei den letzten drei Olympischen Spielen in Peking, London und Rio de Janeiro teilgenommen. 2008 ging der damals erst 14-jährige Athlet, obwohl er zuvor in Eindhoven Europameister geworden war, ohne Medaille nach Hause. 2012 gewann er im Einzelspringen vom Zehn-Meter-Turm die Bronzemedaille. 2016 konnte er mit seinem damaligen sportlichen Partner Daniel Goodfellow eine Bronzemedaille im Synchron-Wasserspringen gewinnen (queer.de berichtete).

Weitere Medaillenchance in knapp zwei Wochen

Der 27-jährige Daley hat noch eine weitere Chance auf eine Medaille: Er wird auch beim Einzel-Turmspringen antreten. Das Finale zu dieser Disziplin ist für den 7. August angesetzt.



Das Ausnahmetalent Tom Daley hatte seit seiner Kindheit in der Öffentlichkeit gestanden. Bereits als Zwölfjähriger wurde er für den Titel "BBC Sports Personality of the Year" nominiert. Schon früh gab es Spekulationen über seine sexuelle Orientierung. Nachdem er diese als 19-Jähriger noch im September 2013 zurückgewiesen hatte ("Ich denke, es ist lustig, wenn Leute denken, ich sei schwul"), outete er sich zwei Monate später als bisexuell. Ein halbes Jahr später outete er sich erneut – dieses Mal als schwul (queer.de berichtete).



Schließlich gab er bekannt, dass er mit dem rund 20 Jahre älteren amerikanischen Drehbuchautor und Oscarpreisträger Dustin Lance Black liiert ist. 2017 heiratete das Paar in England (queer.de berichtete). 2018 gaben die beiden die Geburt ihres ersten Kindes bekannt (queer.de berichtete). (dk)