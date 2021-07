Bundesverband Trans* sucht Aushilfe für die Finanzverwaltung

Heute, 14:41h, noch kein Kommentar

Der Bundesverband Trans* e.V. sucht zum 15.09.2021 eine_n



Finanzverwalter_in zur Aushilfe



in Teilzeit (8h/Woche). Die Stelle ist zunächst auf 9 Monate befristet.



Die Bundesverband Trans* e.V. setzt sich als Verband für geschlechtliche Vielfalt und Selbstbestimmung ein und engagiert sich für die Menschenrechte im Sinne von Respekt, Anerkennung, Gleichberechtigung, gesellschaftlicher Teilhabe und Gesundheit von trans* bzw. nicht-binärer Personen. Auf dich wartet ein kleines Team mit viel Engagement und Zusammenhalt und du kannst flexibel von zu Hause oder in unserem Berliner Büro arbeiten.



Falls du dich bei einem auf Dachverband mit interessanten Trans*-Projekten (z.B. in der Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen von TRANS* – JA, UND?!) einbringen möchtest, Erfahrung mit und Freude an der Arbeit in ehrenamtlichen Strukturen hast und gern mit Zahlen arbeitest, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!



Welche Aufgaben erwarten dich?

• Mitarbeit in der Finanzverwaltung

• Selbstständige Arbeit im Ab-/Rechnungswesen, in der Rechnungslegung und Buchführung

• Vorbereitung und Mitwirkung bei den Jahresabschlüssen



Deine Voraussetzungen

• Kenntnisse der Finanzverwaltung und -buchhaltung von Projekten

• Sicherer Umgang mit MS Office (insb. Excel)

• Bereitschaft in ehrenamtlichen Strukturen und einem kleinen Team eigenverantwortlich zu arbeiten

• Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit im Umgang mit sensiblen, personenbezogenen und Finanzdaten

• Trans*-biographische Erfahrungen und Wissen um trans*-sensible Kommunikation und Finanzverwaltung von Vorteil



Wir bieten dir

• Eine Projektstelle im BMFSFJ Bundesprogramm "Demokratie leben!"

• Die Zusammenarbeit mit kreativen und engagierten Menschen in einem einzigartigen, wachsenden Projekt

• Die Vertiefung deiner Kenntnisse in der Trans*-Arbeit

• Flexible Zeiteinteilung der 8 Stunden wöchentlichen Arbeitszeit im Berliner Büro oder im Home-Office

• Tarifliche Vergütung in Anlehnung an TVöD Bund E9



Bewerbungen bitte nur elektronisch und bis spätestens den 09. August 2021 an .



Bitte verzichte auf ein Foto und Altersangaben. Wir möchten besonders mehrfach marginalisierte Personen (z.B. trans* Personen mit Behinderung, QTBiPoC, jüngere/ältere trans* Personen) ermutigen sich zu bewerben.



Die Dateigröße sollte nicht über 2Mb betragen.



Solltest du weitere Fragen haben, kannst du gerne Ian Ibiß (keine Pronomen) Montag bis Freitag unter 0159 – 0132 36 83 oder jederzeit unter ansprechen.