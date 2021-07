CSD Berlin 2021: Wir waren unübersehbar!

Von Phil Hollister

Am Wochenende fand der 43. CSD Berlin statt. Dazu ist schon viel geschrieben worden, deshalb lasse ich heute vor allem die Bilder sprechen. Sie zeigen aus meiner Sicht den großen Drang und die Lust, endlich wieder auf die Straße zu gehen. Die CSD-Parade am Samstag war die größte Demonstration in Berlin seit Beginn der Corona-Pandemie.



Im Vorfeld war ich übrigens vom Berliner CSD beauftragt worden, ein Video zu erstellen. Das war eine Herausforderung. Ich habe es "Sichtbarkeit" genannt, und ich hoffe, es gefällt euch:

Im Anschluss an den CSD habe ich noch Olaf Möller vom Regenbogenfonds zu einem kurzen Interview in der Fuggerstraße getroffen:

Und die unten verlinkte Galerie stammt auch von mir. Happy Pride!

Sind CSDs mit Zehntausenden Menschen in der Pandemie verantwortungsvoll?

Ja. Warum sollten geimpfte Menschen auf ihr Demonstrationsrecht verzichten?

Nur bei größerer Entzerrung, stärkeren Kontrollen und Verzicht auf anschließende Partys

Nein. Verstöße gegen Abstandsregeln und Maskenpflicht sind programmiert und bringen Teilnehmende in Gefahr

