Schwulenberatung Berlin sucht Fachkraft im Gastgewerbe

Heute, 11:18h, noch kein Kommentar

Zum 01.09.2021 suchen wir eine



Fachkraft im Gastgewerbe

(Koch*in, Restaurantfachkraft)



oder vergleichbare Qualifikation für unser Café/Bistro "transfair" im Lebensort Vielfalt am Ostkreuz.



Zu den Aufgaben in diesem Arbeitserprobungsprojekt gehören zum einen die verantwortungsbewusste Bewirtschaftung und Weiterentwicklung des transfair mit seinen Angeboten (Speisen und Getränke) und der serviceorientierte Umgang mit Kund*innen und Gästen.



Weitere Kernaufgabe ist die Anleitung von Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung, die sich in Arbeitszusammenhängen im transfair erproben möchten.



Wir erwarten:

• Begeisterung für ein ausbaufähiges gastronomisches Projekt in toller Lage

• Zugang zu LSBTI*Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen und/oder Fluchthintergrund

• gute Kenntnisse im Gastronomie-Bereich (HACCP usw.), Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit

• Zugehörigkeit zur Zielgruppe LSBTI



Wir bieten die Mitarbeit in einem multiprofessionellen Team, eigenverantwortliches Arbeiten, wertschätzende Arbeitsatmosphäre und Möglichkeiten zur Fortbildung.



Ausführlichere Informationen unter schwulenberatungberlin.de oder bei Jörg Duden unter 030 – 44 66 88 22.



Bewerbungen bitte unter Angabe der Kennziffer A2/2021/03 bis zum 13.08.2021 an: . oder Schwulenberatung Berlin, Niebuhrstrasse 59/60, 10629 Berlin.