18 Schrauben und zwei Titanplatten: CSD-Besucher nach Attacke operiert

Das im Gesicht schwer verletzte Opfer einer homophoben Attacke musste in der Charité operiert werden (Bild: Copyright Charité – Universitätsmedizin Berlin)

Heute, 11:21h,

Nach einem offensichtlich homophob motivierten Angriff am Rande des Berliner CSDs musste der schwer verletzte 21-Jährige aus Brachttal-Schlierbach im südhessischen Main-Kinzig-Kreis in der Charité operiert werden. Jan Luca W. hatte am Samstagabend laut der "Fuldaer Zeitung" wenige Stunden nach der CSD-Demonstration bei dem Übergriff in einer Unterführung einen doppelten Kieferbruch erlitten. Die Ärzte mussten ihm am Sonntag insgesamt 18 Schrauben und zwei Titanplatten einsetzen, um seinen Kiefer zu stabilisieren. W. muss wegen seiner Verletzungen noch einige Tage in Berlin bleiben. Ihm gehe es jetzt den Umständen entsprechend gut.



Die Täter hatten sich den 21-Jährigen offenbar ausgesucht, weil er eine Regenbogenflagge mit SPDqueer-Aufdruck mit sich führte (queer.de berichtete). Der Sozialdemokrat erstattete Anzeige gegen Unbekannt, glaubt aber nicht, dass die Täter dingfest gemacht werden können, da er ihre Gesichter in der dunklen Unterführung nicht erkennen konnte. In Berlin ermittelt – wie bei Hasskriminalität üblich – der polizeiliche Staatsschutz.

Olaf Scholz: "Queerfeindlichkeit hat in unserer Gesellschaft keinen Platz!"

Mehrere Politiker*innen äußerten sich entsetzt über die Attacke. Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz erklärte etwa auf Twitter: "Dass jemand so brutal angegriffen wird, weil er eine Regenbogenfahne trägt, ist erschreckend, unverzeihlich und inakzeptabel." Er wünsche seinem Parteifreund eine schnelle Genesung. "Queerfeindlichkeit hat in unserer Gesellschaft keinen Platz!", so Scholz weiter.



Dass jemand so brutal angegriffen wird, weil er eine Regenbogenfahne trägt, ist erschreckend, unverzeihlich und inakzeptabel. Ich wünsche unserem jungen SPD-Mitglied schnelle Genesung von den schweren Verletzungen. Queerfeindlichkeit hat in unserer Gesellschaft keinen Platz! https://t.co/WBXqiPb7bF Olaf Scholz (@OlafScholz) July 27, 2021 Twitter / OlafScholz

|

Auch Thorsten Stolz, SPD-Landrat im Heimatlandkreis des Opfers, zeigte sich entsetzt: "Es ist unfassbar, was Menschen aus bloßer Ablehnung des Anderen imstande sind zu tun", so Stolz auf Facebook. "Ich wünsche unserem Mitbürger eine rasche Genesung und eine baldige Aufklärung der Tat. Ihm gelten unsere Solidarität und vor allem unsere guten Wünsche!"



Ein Teil des Hasses auf CSD-Besucher*innen wird von der Politik befeuert. So forderte etwa die prominente AfD-Politikerin Christina Baum sogar ein CSD-Verbot (queer.de berichtete). Diverse weitere Vertreter*innen ihrer Partei arbeiteten sich in den letzten Wochen öffentlich an Regenbogenflaggen ab (queer.de berichtete).



(Bild: Facebook / Christina Baum)

Selbst aus der SPD werden CSD-Teilnehmende als "nicht normal" beschimpft: Der Münchner Bundestagsabgeordnete Florian Post veröffentlichte etwa letzte Woche bei Twitter ein vorher mehrfach von rechtsextremen Seiten geteiltes angebliches CSD-Bild, auf dem ein Kind mit Regenbogenfahne vor karnevalesk verkleideten Petplayern zu sehen ist, und erklärte: "Ich finde das abstoßend. Möchte nicht, dass meine zwei kleinen Töchter derartiges 'erleben' und das dann auch noch als völlig normal bezeichnet wird, wenn man sich so vor kleinen Kindern präsentiert. Will ich jetzt mal als alter, weißer 40 jähriger Mann so sagen." Dazu setzte er den Hashtag #nichtnormal, der an den diesjährigen AfD-Wahlkampfslogan "Deutschland. Aber normal" erinnert. (dk)