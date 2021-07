Der Doktor, der seine Patienten küsst

Von Peter Fuchs

Heute, 15:09h,

Seit April läuft in Berlin der Strafprozess gegen den #ArztOhneNamen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem in der schwulen Szene bekannten Mediziner und HIV-Spezialisten vor, fünf Patienten in seiner Praxis sexuell missbraucht zu haben. 14 Mal wurde bereits vor dem Amtsgericht Tiergarten verhandelt, acht weitere Verhandlungstage sind angesetzt. Mit diesem Kommentar möchte ich ein Zwischenfazit ziehen.



Ob sich der Mediziner im Sinne der Anklage schuldig gemacht hat, muss das Gericht entscheiden. Mir geht es in diesem Text nicht um eine Vorverurteilung, sondern um Vorkommnisse, die im Laufe des Prozesses ans Licht kamen und die im Umgang mit möglichen Opfern sexueller Gewalt näher beleuchtet werden sollten. Diese betreffen den Mediziner selbst als auch die Berliner Gesundheitsbehörde. An manchen Tagen herrschte im Verhandlungssaal ungläubiges Staunen.



So ist es unstrittig, dass in der Praxis des HIV-Spezialisten eindeutige Grenzüberschreitungen in der Beziehung zwischen Arzt und Patient stattgefunden haben. Der Mediziner sagte selbst aus, dass er Patienten zur Begrüßung auf die Wangen küsse (queer.de berichtete). Ein Arzt, der so Patienten begrüßt, kann vielleicht als herzlich gesehen werden. Er ist damit aber die Ausnahme, wie Ärzt*innen eine professionelle Beziehung zu ihren Patient*innen in der Regel handhaben.



Woran er erkenne, ob ein Patient zur Begrüßung geküsst werden wolle, fragte die bedacht agierende Staatsanwältin an einem der Verhandlungstage den Angeklagten. Das spüre man, so der #ArztOhneNamen. Er scheint sich also sicher zu sein, entscheiden zu können, wer von ihm in einem professionellen Setting mit klarem Machtgefälle intim berührt werden will und wer nicht.

Selbstverpflichtungserklärungen ohne Wert

Fünf Vorwürfe von Grenzüberschreitungen wurden 2013 der Berliner Ärztekammer (ÄK) gemeldet. Sie sah diese als schwerwiegend an und leitete ein berufsrechtliches Verfahren gegen den Mediziner ein. Die mutmaßlichen Opfer waren wegen der mangelnden Transparenz dieses Verfahrens bei der ÄK unzufrieden und zeigten den #ArztOhneNamen bei der Polizei an (queer.de berichtete).



Was geschah danach hinter den Kulissen? Aussagen in der Verhandlung ergeben folgende Geschehnisse:



Der #ArztOhneNamen lieferte der ÄK freiwillig Selbstverpflichtungserklärungen. Er versicherte, keine Patienten mehr allein zu untersuchen. Und er versprach, dass Patienten vor einer Analuntersuchung schriftlich einwilligen müssen.



Der ÄK schien das nicht zu reichen. Sie wollte bewirken, dass die Zulassung des Arztes ruhen sollte. Die berufsständische Selbstverwaltung verlangte also, dass eines ihrer Mitglieder nicht mehr auf Patienten trifft. Dafür ist das Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGeSo) als Approbationsbehörde zuständig.



Die ÄK informierte das LAGeSo über das eingeleitete Untersuchungsverfahren. Das LAGeSo leitete seinerseits ein Verwaltungsverfahren mit dem Ziel einer möglichen Ruhensanordnung ein, weil die "erhobenen Vorwürfe natürlich sehr schwerwiegend" gewesen seien, so das LAGeSo auf Anfrage von queer.de.



Wann das LAGeSo das Verwaltungsverfahren einer möglichen Ruhensanordnung seinerseits ruhend gestellt hat, ließ sich in den Aussagen der Hauptverhandlung nicht nachvollziehen. Aber es muss vor 2017 gewesen sein, wie es sich durch einen Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg (OVG) ergibt.



Vier Jahre waren nach den gemeldeten Vorwürfen vergangen, in denen es nur die Selbstverpflichtungserklärungen des Arztes gab, keine Patienten mehr allein zu untersuchen. Nach Auskunft der ÄK sei die Überprüfung einer solchen Erklärung für die Kammer nur möglich, "soweit von Dritten Informationen über deren Einhaltung bekannt werden". Das seien zum Beispiel Patientenbeschwerden oder Auskünfte des Praxispersonals.



Das LAGeSo antwortete auf Anfrage, dass ihm keine Selbstverpflichtungserklärungen vorlägen. Es sei dem LAGeSo auch nicht bekannt, dass eine Behörde zuständig dafür sei, dass sich der Mediziner "an eine von ihm 2013 abgegebene Selbstverpflichtungserklärung hält".



Was sind also Selbstverpflichtungserklärungen wert, wenn niemand sie kontrollieren kann oder sich zuständig fühlt?

Gericht vertraut LAGeSo, LAGeSo vertraut Gericht

Als entlastend für den #ArztOhneNamen tauchen die Selbstverpflichtungserklärungen dennoch im oben erwähnten Beschluss des OVG auf.



Wie kam es zu diesem Beschluss? Die ÄK hatte dem Arzt die Weiterbildungsbefugnis für junge Ärzt*innen in seiner Praxis entzogen. Daraufhin klagte der #ArztOhneNamen vor dem Verwaltungsgericht Berlin, das ihm 2016 Recht gab. Die ÄK geht gegen diese Entscheidung in die nächste Instanz, die berufsständische Selbstverwaltung sieht also erheblichen Handlungsbedarf bei einem Mitglied. Aber auch das OVG gibt dem Arzt Recht.



In dem Beschluss des OVG heißt es: Der Arzt habe auf die Vorwürfe reagiert, indem er freiwillig Erklärungen abgegeben habe, keine Patienten mehr allein zu untersuchen. Diese Maßnahmen würden die jungen Ärzt*innen erkennen lassen, dass er auf die Vorwürfe reagiere und sich dem ärztlichen Berufsrecht verpflichtet sehe. Obwohl, wie wir jetzt wissen, diese Maßnahmen niemand kontrollieren kann oder will.



Im Beschluss steht weiter, dass die Staatsanwaltschaft zwar 2016 gegen den Arzt Anklage erhob. Es sei jedoch nicht gewiss, dass sich der Arzt eines Fehlverhaltens schuldig gemacht habe, die seine Eignung zur Weiterbildungstätigkeit ausschließe. Das bedeutet, dass sexueller Missbrauch zwar nicht ausgeschlossen wird, die Lehrtätigkeit des #ArztOhneNamen davon aber aus Gerichtssicht nicht betroffen sei.



Was ist mit Patienten, die bei etwaigem Fehlverhalten zu Schaden kommen könnten? Das OVG sieht in dem Beschluss zwar das Risiko, dass der #ArztOhneNamen sich nicht an seine Selbstverpflichtungserklärungen hält. Es schätzte diese Gefahr jedoch gering ein. Warum? Weil das LAGeSo bei Bekanntwerden neuer Vorwürfe das Verfahren zur Ruhendstellung der Zulassung wieder aufnehmen würde.



Sah das LAGeSo die Gefahr eines weiteren Fehlverhaltens? Das LAGeSo antwortet 2021, dass es keine Gefahr sah. Das sei durch die ihm damals bekannten Sachverhalte begründet gewesen. Oder die Fakten, die durch die Berliner Ärztekammer, die Staatsanwaltschaft und das Verwaltungsgericht bereits festgestellt worden waren.



Hier eine Zusammenfassung der Sachverhalte: Die Ärztekammer will, dass der #ArztOhneNamen bis zu einem rechtskräftigen Urteil nicht praktizieren soll, weil sie Gefahr in Verzug sieht. Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage, weil die Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung höher ist als die Wahrscheinlichkeit eines Freispruchs. Das OVG sagt, der #ArztOhneNamen werde keine Patienten sexuell missbrauchen, weil das LAGeSo bei Beschwerden seine Approbation ruhend stellt. Letzteres könnte durchaus als Zirkelschluss betrachtet werden. Oder deutlicher formuliert: Hier beißt sich eine Katze in den Schwanz.



Von heute aus betrachtet hätte sich die Einschätzung des LAGeSo "als zutreffend erwiesen, jedenfalls ist im LAGeSo kein relevantes weiteres Fehlverhalten bekannt geworden", so die Pressesprecherin 2021.



Beratungsstellen berichten von weiteren mutmaßlichen Opfern



In Gesprächen mit Mitarbeitenden von Beratungsstellen, die nicht namentlich genannt werden wollen, sind queer.de folgende neue Anschuldigungen gegen den Mediziner zur Kenntnis gebracht worden. Wir haben den #ArztOhneNamen um eine Stellungnahme dazu gebeten, die von ihm nicht beantwortet wurde.



Bei zwei Berliner Beratungsstellen haben demnach mehrere Männer unabhängig voneinander Hilfe gesucht, weil sie sich zwischen 2016 und November 2020 "massiven Grenzverletzungen" in der Praxis des Arztes ausgesetzt gefühlt hätten. Zur zeitlichen Einordnung: 2016 erhebt die Staatsanwaltschaft die Anklage, 2017 sieht sich das LAGeSo bestätigt, den Arzt weiter praktizieren zu lassen, und 2020 wird der Beginn des Hauptverfahrens wegen der Corona-Pandemie auf zunächst unbestimmte Zeit verschoben.



Alle Vorfälle sollen während einer vom #ArztOhneNamen durchgeführten medizinischen Untersuchung passiert sein.



Mehrere Männer berichteten, sie hätten das Gespräch bei der Untersuchung als Flirtversuch empfunden.



Ein Mann erklärte, dass der Arzt ihm seine private Telefonnummer angeboten hätte, um sich privat mit ihm verabreden.



Ein Mann sagte im Beratungsgespräch, dass der Arzt ihn für eine Massage in seine Wohnung eingeladen hätte. Dafür hätte er dem Mann auch Geld in Aussicht gestellt.



Ein Mann berichtete, der Arzt hätte seinen Penis bei der Untersuchung so manipuliert, dass er es als Stimulation empfunden habe. Er habe sich anschließend auf Anordnung des Arztes umdrehen müssen. Der Arzt habe ihn dann an seinen Pobacken gestreichelt. Als der Patient sich im Anschluss an die Untersuchung bei Mitarbeitenden darüber beschwert habe, habe er nur ein Achselzucken als Antwort erhalten.



Treffen die Vorwürfe zu, hat der #ArztOhneNamen trotz seiner Selbstverpflichtungserklärungen weiterhin Patienten allein untersucht, und Mitarbeitende in der Praxis wussten Bescheid.



Die Beratungsstellen rieten den Patienten dazu, Anzeige zu erstatten. Die Männer zogen dies aber laut Aussagen der Mitarbeitenden nicht in Betracht – aus Angst, selbst vom Arzt verklagt zu werden. Sie führten dabei die bekannt gewordenen juristischen Aktionen gegen Medien und auch Privatpersonen durch die Anwälte des Mediziners an.



Das LaGeSo wird aber nur aktiv, wenn ihm weiteres Fehlverhalten bekannt wird. Hier beißt sich eine weitere Katze in den Schwanz.