Aus Hass auf LGBTI: Jungs prügeln 14-Jährige ins Krankenhaus

Dieses Bild veröffentlichte Frédériques Vater (Bild: LinkedIn / Paul Brink)

Heute, 16:19h,

Ein brutaler, offenbar queerfeindlich motivierter Übergriff erschüttert die Niederlande: Am Montagnachmittag gegen 14.15 Uhr wurde auf einem Spielplatz im Amsterdamer Vorort Amstelveen die 14-jährige Frédérique von einer Gruppe von vier bis fünf Jungs im geschätzten Alter zwischen elf und 15 Jahren attackiert. Sie erlitt unter anderem einen Kieferbruch, eine gebrochene Nase und verlor mehrere Zähne. Wegen ihrer Verletzungen musste die Teenagerin anschließend die Nacht im Amsterdamer Universitätsklinikum verbringen.



Frédériques Vater machte die Tat via LinkedIn publik (da er das Personalpronomen "sie" benutzt, wird dies auch in diesem Artikel verwendet). Er veröffentlichte auch ein Bild, das sein Kind weinend mit einer gebrochenen Nase und Schürfwunden im Gesicht zeigt. Dazu schrieb er: "Das ist meine wunderschöne Tochter Frédérique, auf die ich unglaublich stolz bin, weil sie so sein will, wie sie ist. Ob Junge oder Mädchen, hetero, gay oder bisexuell, das macht für sie (oder für jeden von uns) doch keinen Unterschied."

"Ich bin, wer ich bin, und du kannst sein, wer du sein willst"

Der alleinerziehende Vater von fünf Kindern beschrieb auch, wie es zu der Attacke gekommen ist: Einer der späteren Angreifer habe demnach Frédérique zunächst zugerufen: "Bist du ein Junge oder ein Mädchen?" Daraufhin habe die Jugendliche geantwortet: "Das spielt keine Rolle." Danach habe der Junge erneut gefragt und Frédérique habe geantwortet: "Ich bin, wer ich bin, und du kannst sein, wer du sein willst." Danach sei die Gruppe auf die 14-Jährige losgegangen.



Am Dienstag gab die Polizei bekannt, dass sie einen 14-Jährigen festgenommen habe, der verdächtigt werde, an der Attacke beteiligt gewesen zu sein. Es werde weiterermittelt und weitere Festnahmen seien möglich, so die Polizei auf Twitter.



De recherche heeft zojuist een 14-jarige jongen uit Amstelveen aangehouden die ervan wordt verdacht betrokken te zijn geweest bij de mishandeling van het 14-jarig meisje in Amstelveen Westwijk. Het onderzoek is in volle gang en de recherche sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Politie Eenheid Amsterdam (@Politie_Adam) July 27, 2021 Twitter / Politie_Adam

Der Fall hat in den Niederlanden viel Anteilnahme hervorgerufen. Der Hashtag #Frédérique trendete auf Twitter. Ihr Vater erklärte unterdessen gegenüber RTL Nieuws, dass er sich nicht von Wut übermannen lassen wolle: "Ich kann wütend sein, aber das ist negative Energie. Das hilft niemanden weiter." Er sei stolz auf sein Kind, erklärte er weiter.



Ze zit nu met een gebroken neus, kaak en tanden in het ziekenhuis, waar ze moet overnachten. https://t.co/1ePzJXBtZ6 RTL Nieuws (@RTLnieuws) July 26, 2021 Twitter / RTLnieuws

Die LGBTI-Organisation COC Nederland erklärte auf Facebook: "Das ist nur der jüngste Vorfall in einer langen Reihe, der unsere Forderung an die Regierung unterstreicht, mehr im Kampf gegen LGBTI-feindliche Gewalt zu tun." (cw)