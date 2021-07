Immer mehr Menschen kennen trans Personen

Heute, 16:30h,

Mehr Menschen in Amerika haben heute persönlichen Kontakt mit trans oder nichtbinären Personen als noch vor ein paar Jahren. Das geht aus am Dienstag veröffentlichten Umfrageergebnissen des in Washington ansässigen Meinungsforschungsinstituts Pew Research Center hervor. Insgesamt wurden über 10.000 Menschen zwischen dem 14. und 27. Juni befragt.



Demnach erklärten 42 Prozent, sie würden eine trans Person persönlich kennen. 2017 hatten diese Frage nur 37 Prozent mit "ja" beantwortet. Zudem gaben 26 Prozent an, ihnen sei eine Person mit einem geschlechtsneutralen Personalpronomen (they/them) bekannt. 2018 hatten dies nur 18 Prozent angegeben.

Große Unterschiede bei diesen Fragen gibt es in verschiedenen Altersgruppen und zwischen den Anhänger*innen der beiden großen US-Parteien. Eine Mehrheit der 18- bis 29-Jährigen kennt etwa bereits eine trans Person. Bei den über 65-Jährigen sind es dagegen weniger als ein Drittel. Den Fans der Demokratischen Partei von Präsident Joe Biden ist außerdem viel eher eine trans Person bekannt als Anhänger*innen der Republikaner von Ex-Präsident Donald Trump.







LGBTI-Organisationen hoffen, dass die größere Sichtbarkeit dazu beiträgt, dass sich mehr Menschen für Trans-Rechte aussprechen. Als Vorbild gilt die Entwicklung von Homosexuellen-Rechten: In den Neunzigerjahren kannten etwa nur gut die Hälfte der US-Bürger*innen mindestens einen Schwulen oder eine Lesbe, heute sind es neun von zehn Personen. Im gleichen Zeitraum nahm auch die Unterstützung beispielsweise für die Ehe für alle zu: Während in den Neunzigerjahren nur ein Viertel das Ehe-Verbot für Schwule und Lesben abschaffen wollte, unterstützen heute stabil 70 Prozent der US-Bevölkerung die Ehe für alle.

Republikanische Partei führt Kampagne gegen trans Menschen

Hintergrund ist, dass die Republikanische Partei derzeit eine Kampagne gegen trans Menschen führt, um ihre konservative Wählerbasis zu sichern (queer.de berichtete). Ähnliches erfolgte vor 20 Jahren gegenüber Homosexuellen: Damals hielten viele Bundesstaaten beispielsweise während der Präsidentschaftswahl 2004 Volksentscheide darüber ab, die Ehe für alle in Landesverfassungen zu verbieten, um homophobe Wähler*innen an die Urnen zu locken. Damals ging der Plan auf: Präsident George W. Bush, der auch ein Ehe-Verbot in der Bundesverfassung forderte, gewann die Wahl deutlich gegen seinen Herausforderer John Kerry.



Laut der neuen Umfrage lehnt gegenwärtig eine Mehrheit der US-Bevölkerung die Akzeptanz von trans Menschen nach wie vor ab. So behaupten 56 Prozent, das Geburtsgeschlecht sei unabänderbar. Nur 41 Prozent glauben dagegen, dass es Menschen mit Transidentität gibt. Auch hier gibt es riesige Unterschiede zwischen den verschiedenen Altersgruppen und den Anhänger*innen der beiden Parteien. (dk)