Heute, 14:39h,

Die aus Bayern stammende grüne Bundestagskandidatin Tessa Ganserer wird auf dem Stimmzettel mit ihrem Deadname aufgeführt. Der weiblicher Vorname der ersten offen transsexuellen Landtagsabgeordneten soll dagegen lediglich in Klammern angeführt werden. Dies entschied der bayerische Landeswahlausschuss bei einer Sitzung am Freitag in München, wie eine Sprecherin des Landeswahlleiters sagte. Die Grünen hätten die Entscheidung akzeptiert.



Die Kombination aus dem ursprünglichen Vornamen und dem seit ihrem Coming-out genutzten Vornamen Tessa sei ein Kompromiss. Es wäre auch möglich gewesen, dass nur der abgelegte Vorname auf dem Wahlzettel erscheint.



Mehr als Tessa in Klammern sei laut Rechtsexpert*innen angesichts des rechtlichen Rahmens wohl kaum möglich gewesen. Der Grund ist, dass Ganserer ihren Eintrag im Melderegister und auf ihrem Personalausweis noch nicht geändert hat. Anlass war, dass sie – wie viele trans Menschen – das damit verbundene Prozedere aus dem 40 Jahre alten Transsexuellengesetz entwürdigend findet. So müsste sie für die Änderung einem Richter oder einer Richterin psychiatrische Gutachten vorlegen. Ganserer strebt als ein politisches Ziel die Abschaffung des Gesetzes an. Die Bundesregierung scheiterte dieses Jahr mit einer Reform des Gesetzes (queer.de berichtete).



Im Vorfeld der Entscheidung hatte Ganserer den Plan der Wahlbehörde, ihren abgelegten Namen zu verwenden, als "verwirrend für die Wählerinnen und Wähler" und "schmerzhaft für mich selbst" bezeichnet. Sie hatte angekündigt, sie wolle beim Amtsgericht Nürnberg beantragen, ihren Vornamen auch ohne die diskriminierenden Vorgaben aus dem Transsexuellengesetz zu ändern. Sie werde "notfalls auch bis vor das Bundesverfassungsgericht" ziehen, um die Nennung ihres Deadname zu verhindern (queer.de berichtete).

Ganserer, die seit 2013 Münchner Landtag sitzt, ist die erste offen trangeschlechtliche Abgeordnete in einem deutschen Landesparlament. Sie outete sich 2018 als trans (queer.de berichtete). Im bayerischen Landtag wurde dieses Coming-out nicht problematisiert: Sie wird als Frau angesprochen und ohne ihre ursprünglichen Vornamen geführt.



Im Februar war Ganserer von den Grünen als Direktkandidatin in Nürnberg aufgestellt worden (queer.de berichtete). Prognosen sehen die 44-Jährige gleichauf mit ihrem CSU-Mitbewerber Sebastian Brehm. Darüber ist die langjährige Landtagsabgeordnete über den sehr aussichtsreichen Listenplatz 13 der bayerischen Grünen abgesichert (queer.de berichtete).



Mit der Leverkusenerin Nyke Slawik hat eine weitere trans Frau gute Aussichten, in den nächsten Bundestag einzuziehen. Die 27-Jährige tritt ebenfalls für die Grünen an (queer.de berichtete). (AFP/dk)