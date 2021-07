Jeja Klein hätte gerne den Geschlechtseintrag "divers", kann es aber unter der gegenwärtigen Gesetzeslage nicht.

Von Jeja Klein

Heute, 06:45h,

Ein Münsteraner Richter hält das Personenstandsgesetz nach der Reform, die den Geschlechtseintrag "divers" eingeführt hat, für verfassungswidrig. Der Grund: Es halte an einer vom Bundesverfassungsgericht bereits 2017 zurückgewiesenen, überholten Vorstellung von Geschlecht fest. Karlsruhe hatte nämlich beschlossen, dass sich die Abweichung von den zwei Binärgeschlechtern "männlich" und "weiblich", und damit Geschlecht überhaupt, mit wissenschaftlichen Kriterien nicht "objektivieren", also beweisen lässt. Maßgeblich müsse immer die Selbstauskunft der Person sein, um die es gehe. Damit wäre es auch hinfällig, den Geschlechtseintrag "divers" nur für intersexuelle Menschen, nicht aber für nichtbinäre Menschen zur Verfügung zu stellen, die keine Intersexualität nachweisen können. Wie bei mir. Ich habe am Mittwoch auf queer.de darüber berichtet.



Ziemlich viel Leid, aber auch schöne Momente



Seit Jahren sind ich und viele Freund*innen von mir dem andauernden Hickhack bei der Gesetzgebung über "dritte Geschlechter" sowie anhängenden Krankenkassenrichtlinien ausgesetzt. Ich habe gesehen, wie Menschen sich nach langer Zeit getraut haben, eine psychotherapeutische Begleittherapie anzufangen, nur um irgendwann von heute auf morgen damit konfrontiert zu werden, dass eine plötzlich neu heraus gegebene Richtlinie vorsieht: keine Kostenübernahmen mehr, wenn transgeschlechtliche Menschen es wagen, nichtbinär zu sein statt Männer oder Frauen.



Andere verkündeten eines Tages stolz: "Ich hab es getan!". Sie hatten dann auf einmal "wirklich" so geheißen, wie ich sie seit Langem kannte. Mit Personalausweis und allem drum und dran. In meinen Kreisen gab man sich Tipps und Warnungen: Bei welchem Standesamt hat es jemand schon mal geschafft? Welche Ärztin erstellt den heißen Schrieb, der mit ärztlicher Autorität behauptet, dass man eine "Variante der Geschlechtsentwicklung" hat bzw. ist? Und wo hat man keine Chance oder wird vielleicht noch dumm angemacht? Ich erinnere mich, wie viele Leute in dieser Zeit ganz schön gelitten haben.



Und doch gab es sie, die wenigen schönen Momente. Etwa den, als wir Anfang 2019 realisierten, dass man aufgrund des wissenschaftlich völlig unhaltbaren Begriffs der "Variante der Geschlechtsentwicklung" durch eine ungewollte Lücke im brandneuen Gesetz hindurch schlüpfen konnte. Dadurch ließen sich die lang ersehnten Änderungen bei eingetragenem Geschlecht und Namen recht einfach vornehmen lassen, und zwar egal in welche Richtung und für alle.



Mit einer Freundin und weiteren Nahestehenden fuhr ich in deren ostdeutschen Heimatort ("Hallo, wir sind die mit den komischen Geschlechtern") und zum dortigen Standesamt. Die Freundin, die sich zu dem Zeitpunkt bereits im aufwändigen und schmerzhaften Verfahren nach dem Transsexuellengesetz von 1981 befunden hatte, ging an diesem Tag allein durch die schweren Amtstüren. Sie brauchte nur noch einen möglicherweise minimal gemauschelten ärztlichen Befund ("Variante...") vorlegen und kam als amtlich anerkannte Frau wieder heraus. Hurra! Als Seehofer Wind von der Sache bekam, tobte der Horst in Berlin und drohte Ärzt*innen öffentlich rechtliche Konsequenzen an (queer.de berichtete). Wir spürten: Unser kleines Fenster geht zu.

Schließlich wollte auch ich meinen eigenen Namen auf dem Ausweis lesen



Für das "nd" schreibt Jeja Klein wöchentlich die Kolumne "Jeja nervt" über Politik, Kultur und politische Kultur. Oft geht es auch dort um queere Themen. (Bild: privat)

Monate später und nach einem Umzug war auch bei mir der innere Zeitpunkt heran gereift. Meine Hausärztin erklärte sich grundsätzlich bereit, mir das vom Gesetz geforderte Attest über das Vorliegen der "Variante der Geschlechtsentwicklung" auszuhändigen. Hierzu wollte sie aber einen Befund über meinen Genitalbereich haben. Ich riss mich zusammen, verklemmte mir, meine "Rechtsauffassung" zu klugscheißern, organisierte den Schrieb, kam zurück in die Praxis und traf, es war Urlaubssaison, auf die Praxiskollegin. Von Neuem erklärte ich kurz die Lage. Die Ärztin fing sogleich an, mich ungefragt damit voll zu quatschen, was sie sich so denkt.



"Transsexuelle", sagt sie, die sehe man ja ab und an in Fernsehshows, beim Tanzen oder beim Singen. Frauen, auch Männer. Ob das denn nichts für mich sei. Schließlich seien die auch mit ihrem Geschlecht zufrieden. "Nein", sage ich. "Hm. Das ist ja interessant", antwortet sie. "Das hat man ja auch nicht jeden Tag". Ich wage es, das zu sagen, was am Offensichtlichsten ist, nämlich, dass ich das jeden Tag habe. Sie wird wütend. Nein, sie meine sie als Ärztin! Sie fängt an, nach meinem Intimbereich zu fragen. Ich sage, dass das alles im Befund steht, dass ich keine Lust habe, als "interessant" bezeichnet zu werden oder Fragen zum Inhalt meiner Unterhose zu beantworten. Sieht sie ein. Jetzt soll ich aber stattdessen beantworten, ob ich mich denn "wirklich" als "divers" fühle. Ich gucke wie ein Auto.



Wieso ich damit denn nicht zur Gynäkologin oder Endokrinologin ginge, will sie wissen – und dann, dass ich die Tür aufmache, wegen Corona nämlich. Ich öffne die Sprechzimmertür. Jetzt will sie, dass ich durch die offene Tür nach draußen trete. Sie beredet sich mit ihrer Arzthelferin, dann werde ich wieder hinein gebeten. Sie findet nun, dass sie den gewünschten Schrieb nicht ausstellen dürfe, denn das würde Ärger geben. Als ich zur Antwort anhebe, fallen mir beide schreiend ins Wort. Ich muss mir weitere Kommentare zu meinem Körper anhören und darum bitten, dass man mich ausreden lässt, wenn man mit mir redet. Am Ende verlasse ich weinend die Praxis.



Ende 2020 werden Zahlen veröffentlicht, wonach sich in den ersten zwei Jahren bislang erst 300 Personen diesen verrückten neuen Geschlechtseintrag machen lassen haben. Ich bin nicht unter den 300. Und beschließe zu meinem Seelenwohl, das auch in nächster Zeit erst einmal nicht zu sein.

Das "Selbstbestimmungsgesetz" entfacht mein Feuer neu

Als ich hörte, dass die Opposition im Bundestag in diesem Frühsommer Anträge zur Einführung eines sogenannten Selbstbestimmungsgesetzes zur Abstimmung stellen wollte, war mein Feuer wieder entfacht. Viele Leute, merkte ich, hofften wirklich auf einen Abstimmungserfolg. Sie steigerten sich ein wenig in diese Naivität herein.



Sie glaubten, was ich ihnen nicht übel nehmen kann: Die Argumente sind einfach zu bestechend, endlich die gesetzlich eingeführte, völlig unnötige Entrechtung, Kontrolle und Demütigung transgeschlechtlicher Menschen abzuschaffen. Endlich damit Schluss zu machen, ein teures stehendes Heer aus Therapeut*innen, Sachbearbeiter*innen, Richter*innen, Gutachter*innen und Ärzt*innen auf Menschen los zu lassen, nur weil man Angst vor ihnen hat. Und ein bisschen fing ich auch an, das zu glauben. Wir wurden enttäuscht. Vertreter*innen der Union hielten Reden mit transfeindlichen Verschwörungsmythen und erlogenen Zahlen und stritten neuerdings an der Speerspitze des "Feminismus" mit. Und die SPD war, nunja, die SPD, das Gesetz somit schmetternd abgelehnt (queer.de berichtete).



Ich fuhr in eine neue Allgemeinärzt*innenpraxis in Neukölln, die sich als Gesundheitsdienstleisterin für die trans Community positioniert. Den Check auf eine ganze Palette sexuell übertragbarer Krankheiten gibt es hier obendrein – selbstbestimmt, grenzwahrend, unendlich respektvoll. Ich erklärte mein Vorhaben: Ich will es noch ein mal versuchen! Mit der bescheinigten "Variante der Geschlechtsentwicklung" wollte ich beim Standesamt meines Herkunftsorts vorstellig werden und sagen: "Hier! Ändert jetzt diese Einträge!"



Etwas trocken wurde mir entgegnet, dass das mutig sei. Natürlich könne ich es versuchen, sagte man mir, und man unterstütze mich auch gerne, bereitete mich aber schon mal auf die Enttäuschung vor. Und gab mir den Tipp mit auf den Weg, für das Heraustreten aus meinem angeblichen biologischen Geschlecht doch am besten gleich einen aktuellen ärztlichen Befund über meinen Körper anfertigen zu lassen. Nicht, dass der auch nur irgendetwas mit der zugrunde liegenden Gesetzeslage zu tun hätte. Doch schinde so etwas, der Erfahrung nach, bei Mitarbeiter*innen von Standesämtern Eindruck und erhöhe die geringe Wahrscheinlichkeit, dass sie die Eintragungen dann tatsächlich vornähmen.



Das Fenster ist nicht zu. Aber der Spalt, durch den man noch schlüpfen kann, ist sehr eng. Diesmal habe ich gar nicht richtig beschlossen, es bleiben zu lassen. Ich konzentrierte mich auf andere Dinge. Schob die anstehenden Anrufe auf meiner To-Do-Liste mehrfach nach hinten. Und ließ es bleiben.



Am Mittwoch erfuhr ich, dass die Gesetzeslage, die mich so stark betrifft, dem Bundesverfassungsgericht erneut zur Vorlage vorgelegt werden wird. Ich freue mich. Und doch hat etwas in mir gelernt, nicht zu leicht Hoffnung in etwas zu setzen. Ich glaube, dass wir hoffen können. Aber es ist unklar, wie lange wir noch hoffen müssen und wie oft wir in dieser Zeit mit Enttäuschung umgehen werden. Bei der Ehe für alle ging alles ganz plötzlich, ganz schnell. Vielleicht wird es hier ja auch so? Wie bei den gleichen Rechten beim Heiraten dürfte den meisten Beobachter*innen klar sein: Selbstbestimmung über das eigene Geschlecht, wenigstens bei den amtlichen Einträgen, wird kommen.