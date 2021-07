Berlin: Homohasser verfolgen Opfer bis in die Wohnung

Symbolbild: Die Berliner Polizei macht mutmaßlich LGBTI-feindlich motivierte Gewalt gezielt öffentlich (Bild: TechLine / pixabay

Am Freitagabend wurde ein Mann in Berlin-Friedrichshain von Unbekannten schwulenfeindlich beleidigt und angegriffen. Das meldete die Polizei der Hauptstadt am frühen Samstagnachmittag.



Nach aktuellem Ermittlungsstand saß der 39-Jährige gerade auf dem Hof des Mehrfamilienhauses an der Straße der Pariser Kommune, als drei unbekannte Männer zu ihm kamen und ihn homofeindlich beleidigt haben sollen. Einer der Männer soll ihm anschließend gegen den Brustkorb getreten haben, sodass der Angegriffene nach hinten fiel.

Das Opfer konnte in letzter Sekunde die Polizei rufen

Um dem Angriff zu entkommen, flüchtete der 39-Jährige in seine Wohnung und schloss die Wohnungstür. Die Männer folgten ihm bis zur Tür, gegen diese sie mehrmals traten, bis sie aufsprang. Während dessen alarmierte der 39-Jährige die Polizei und die Angreifer flüchteten in unbekannte Richtung.



Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt führt, wie bei Hasskriminalität üblich, die Ermittlungen. Die Täter wurden im Polizeibericht nicht näher beschrieben.

Die Berliner Polizei macht mögliche Hassverbrechen aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität gezielt in ihren Berichten publik und meldet diese daher vergleichsweise häufig der Öffentlichkeit. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt haben eigene Ansprechpartner für LGBTI. (pm/cw)