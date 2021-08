Vettel: Verwarnung für Regenbogen-T-Shirt während Ungarns Hymne

Vettel vor und nach dem Rennen, bei dem er Zweiter wurde, vor Lewis Hamilton und hinter Esteban Ocon

Heute, 20:11h,

Sebastian Vettel drohte eigenen Angaben zufolge nach seinem Einsatz für die queere Community beim Großen Preis von Ungarn Ärger mit der Formel 1 – letztlich erhielt er eine allgemein formulierte Verwarnung. Dass er unmittelbar vor dem Rennen bei der ungarischen Hymne ein T-Shirt mit der Aufschrift "Same Love" trug, könnte für ihn womöglich Konsequenzen haben, hatte Vettel am Sonntag beim Sender Sky gesagt. "Ich soll vielleicht eine Strafe bekommen wegen des T-Shirts." In einem weiteren Interview sagte er: "Ich kann damit leben, wenn sie mich disqualifizieren. Sie können mit mir machen, was sie wollen, das kümmert mich nicht. Ich würde es wieder machen."



Später veröffentlichte die FIA eine offizielle Rüge. Demnach sei Vettel einer Anweisung des verantwortlichen Rennleiters nicht gefolgt und habe das Shirt nicht vor der Hymne abgelegt. Drei weitere Rennfahrer erhielten ebenfalls Rügen, weil sie zuvor getragene offizielle Shirts der F1, "We Race As One", nicht abgelegt hatten, anstatt zur Hymne des Gastgeberlandes im Rennanzug zu erscheinen. Wortgleich hieß es zu allen vieren, sie hätten angegeben, die Anweisung aufgrund von einsetzendem Regen vergessen zu haben.



Alle Rügen beziehen sich auf einen Statuten-Absatz über "Nichtbefolgen der Anweisungen der zuständigen Offiziellen für eine sichere und geordnete Durchführung der Veranstaltung". Als erste Verwarnungen und welche ohne direkten Rennbezug haben sie keine weiteren Konsequenzen für die Fahrer. Erst zusammen mit zwei weiteren Verwarnungen für Fehlverhalten auf der Strecke kann es zu einer Startplatzstrafe kommen.



Rennleiter Michael Masi erklärte am Abend im Fahrerlager auf dem Hungaroring, dass den Piloten die Möglichkeit gegeben sei, vor dem Start die Unterstützung für die offizielle Formel-1-Kampagne "We race as one" zu zeigen. Die Hymne des Gastgeberlandes solle aber respektiert werden, indem die Fahrer ihre Rennanzüge tragen würden, betonte Masi. "Das war schon bei einer Reihe von Events so. Und es ist nun das erste Mal, dass es passiert ist. Sebastian war auch nicht der Einzige."



Sebastian Vettel has been called to the stewards for wearing this t-shirt during the national anthem



His response: "I'm happy if they disqualify me. They can do whatever they want to me, I don't care. I would do it again."



pic.twitter.com/VN977G2vVH WTF1 (@wtf1official) August 1, 2021 Twitter / wtf1official

"Es ist ein kleines Zeichen der Unterstützung", betonte Vettel zu dem Regenbogen-Shirt. Schade sei es, dass es nach wie vor Problem damit gebe. Der 34-Jährige gebürtige Heppenheimer hatte wie auch Superstar Lewis Hamilton (36) bereits Tage zuvor zu der queerfeindlichen Politik Ungarns Stellung bezogen (queer.de berichtete). Vor Ort trug Vettel unter anderem Schuhe, Shirts, Helm und Masken in Regenbogenfarben.

Kritik am "Propaganda"-Gesetz

"Ich finde es peinlich für ein Land, das in der EU ist, solche Gesetze zu haben oder darüber abzustimmen", so Vettel konkret zum ungarischen Gesetz gegen Homo- und Trans-"Propaganda". Er könne nicht verstehen, warum die Regierung so damit kämpfe, dass die Menschen einfach frei leben könnten, wie sie wollten.



Hintergrund der Äußerungen ist ein Mitte Juni vom ungarischen Parlament beschlossenes Gesetz, das nach russischem Vorbild Homo- und Trans-"Propaganda" gegenüber Minderjährigen verbietet: "Werbung" oder auch nur die Darstellung von Homo- oder Transsexualität in Büchern, Filmen und anderen Medien, Werbekampagnen sowie Schulen ist damit nicht mehr erlaubt. Die rechtsnationale Regierung hält trotz internationaler Kritik an dem Gesetz fest – und will sich in einem Streit mit der EU, die ein Vertragsverletzungsverfahren einleitete, Rückhalt durch ein Referendum holen (queer.de berichtete).



Die ungarische Regierung hatte das Gesetz immer wieder als eine Art Jugendschutz dargestellt. Justizministerin Judit Varga kritisierte vor wenigen Tagen, dass sich Lewis Hamilton mit seiner Kritik " dem Lager der internationalen Fake-News-Fabrikanten" anschließe und "unser Kinderschutz-Gesetz angreift". (dpa/cw)