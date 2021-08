Sie trug eine Regenbogenfahne: 18-Jähriger verprügelt 13-Jährige

Heute, 06:30h,

Homofeindliche Gewalt in München: Am Samstagnachmittag wurde eine 13-Jährige, die eine Regenbogenflagge mit sich führte, im Hirschgarten von zwei jungen Männern erst beleidigt und dann geschlagen.



Der Vorfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr. Laut Polizeibericht vom Sonntag hielt sich die Schülerin zusammen mit Freund*innen im Hirschgarten auf. Dort wurde sie von einem 18-Jährigen aus München zunächst angepöbelt und im weiteren Verlauf körperlich attackiert. Anlass des Streits war nach ersten Erkenntnissen die Prideflagge, die die 13-Jährige um die Schultern trug.

14-jähriger Helfer wurde ebenfalls verprügelt

Ein 14-jähriger Schüler eilte der 13-Jährigen zur Hilfe, doch auch dieser wurde vom 18-Jährigen körperlich attackiert. Dies zusammen mit einem bislang unbekannten zweiten Täter. Hierbei fiel der 14-Jährige zu Boden und wurde dort weiter körperlich malträtiert. Im Anschluss flüchteten der 18-Jährige und der bislang unbekannte Täter in unbekannte Richtung.



Die verständigte Polizei sowie Rettungskräfte versorgten die beide verletzten Jugendlichen. Eine Fahndung nach den beiden Tätern verlief zum Teil erfolgreich. Der 18-jährige Münchner konnte festgenommen werden. Nach Aufnahme der Personalien wurde der Beschuldigte von der Polizeiinspektion wieder auf freien Fuß gesetzt. Nach dem zweiten Angreifer wird weiter gesucht.

Die Polizei sucht Zeug*innen der Tat

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zur Ergreifung des zweiten Tatverdächtigen, werden gebeten, sich mit dem Münchener Kriminalfachdezernat 4 unter Tel. (089) 63007-0 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.



Erst am vergangenen Wochenende war in Berlin der junge CSD-Besucher Jan Luca W. von zwei Personen angegriffen und schwer verletzt worden. Die unbekannten Täter hatten sich den 21-Jährigen offenbar ausgesucht, weil er eine Regenbogenflagge mit SPDqueer-Aufdruck mit sich führte (queer.de berichtete). (cw/pm)