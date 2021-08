""Die Aufklärung sollte spätestens in der Schule beginnen""

Heute, 10:11h,

Lennart, in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) spielst du die homosexuelle Rolle Moritz – wurdest du dafür privat schon einmal angefeindet?



Nein, aber viele Leute fragen mich, ob ich auch homosexuell bin und bei Instagram werde ich ab und zu mal angebaggert. Das empfinde ich jedoch als Kompliment.



Hast du selbst schon einmal homophobe Akte mitbekommen?



Nein, zum Glück nicht! Ich wurde aber einmal mit dem Thema Rassismus auf der Straße konfrontiert und verabscheue jegliche Art von Hass.



Wie bist du zum ersten Mal mit dem Thema Homosexualität in Kontakt gekommen?



Ich kann mich nicht daran erinnern und habe jetzt gerade sehr lange überlegt, denn für mich ist das schon immer selbstverständlich und kein Thema. Einer meiner besten Freunde ist auch schwul. Na und?!

Wird das Thema in unserer Gesellschaft ausreichend behandelt oder gibt es da noch Bedarf?



Es muss eindeutig noch sehr viel über dieses Thema gesprochen werden! Es gibt immer noch zu viele homophobe Übergriffe und die nehmen sogar zu. In letzter Zeit sehe ich auch immer mehr solcher Posts auf Instagram und ich bin wahnsinnig schockiert. Ich hätte niemals gedacht, dass es wirklich so häufig vorkommt, wie ich bei der Recherche zu meiner Story leider feststellen musste!



Der brutale Überfall auf Moritz wurde am Freitag ausgestrahlt (Bild: TVNOW)

Ja, komische Kommentare oder Privatnachrichten bekommt eigentlich jeder mal. Aber ich nehme mir diese nicht so zum Herzen und das alles nicht persönlich. Ich habe auf der Plattform meinen Spaß, lasse mich entertainen – mehr aber auch nicht und schon gar nicht beleidigen!Das ist leichter gesagt als getan, glaube ich. Ich habe mich mit dem ganzen Thema intensiv auseinandergesetzt und mitbekommen, dass viele Opfer von Gewalttaten und oder sexueller Gewalt sich nicht trauen, das zur Anzeige zu bringen. Das aber wäre mit das Wichtigste! Und den Opfern empfehle ich, mit Angehörigen und Freunden zu sprechen, denen zu erzählen, was passiert ist.Die Aufklärung sollte spätestens in der Schule beginnen und ich finde es gut, dass das Homophobie in den Medien thematisiert wird – wie jetzt mit meiner Rolle Moritz bei GZSZ.

Homofeindliche Gewalt bei GZSZ



Das passierte in Folge 7.311 am Freitag, 30.07.2021

Moritz fühlt sich von Tuner gedemütigt. Um sein angeschlagenes Ego aufzupolieren, datet er einen süßen Kerl und knutscht mit ihm vor dem Vereinsheim. Dabei geraten sie mit zwei Schwulenhassern aneinander, die Moritz souverän zum Teufel jagt. Leider rächt sich das später fürchterlich: Er wird von ihnen zusammengeschlagen und beleidigt.



So geht es in Folge 7.312 am Montag, 02.08.2021, um 19.40 Uhr bei RTL weiter

Tuner findet Moritz zusammengeschlagen auf der Straße. Doch Moritz will auf keinen Fall die Polizei einschalten und spielt den Vorfall runter. Betroffen vermutet Tuner, dass Moritz einfach nur vergessen will und ahnt nicht, wie sehr Moritz von den zwei Schwulenhassern gedemütigt und in seinem Selbstbewusstsein erschüttert wurde…



Folge 7.317 am Montag, 09.08.2021, um 19.40 Uhr bei RTL

Moritz tritt zum ersten Mal nach dem homophoben Angriff auf die Straße und verdrängt jegliche schlechte Erinnerung daran. Tatsächlich hat er eine ausgelassene Zeit bei einer lustigen Autowasch-Aktion auf dem Kiez. Doch als er später mit einem Mann allein im U-Bahnabteil sitzt, muss er an die Typen denken, die ihn zusammengeschlagen haben. Sobald der Zug hält, flieht Moritz panisch aus der U-Bahn...

GZSZ läuft seit 1992 im RTL-Vorabendprogramm. Bereits mehrfach gab es homosexuelle Handlungsstränge: 2019 sorgte etwa ein gleichgeschlechtlicher Kuss von Stefan (Marcus Staiger) für Aufregung (queer.de berichtete). Im gleichen Jahr provozierte Tuner (Thomas Drechsel) einen homophoben Ausbruch des rechtsextremen Beikochs Lars (Timon Ballenberger), damit John (Felix von Jascheroff) diesen endlich legal feuern kann (queer.de berichtete). Moritz hatte sich im vergangenen Sommer in der Serie geoutet (queer.de berichtete). (cw/pm)