Trans Menschen stärker von Demenz betroffen

Von Jeja Klein

Heute, 09:53h,

Transgeschlechtliche Erwachsene leiden häufiger unter selbst empfundenen Schwierigkeiten mit dem Gedächtnis wie die cisgeschlechtliche Restbevölkerung. Das wäre so schon schlimm genug, würde das Phänomen nicht als Vorstufe der Alzheimer-Erkrankung und anderer Gedächtnisstörungen gelten. Zwei Studien der Alzheimer Association, die bei der diesjährigen Konferenz der Gesellschaft in Denver vorgestellt worden sind, belegen die größere Betroffenheit der trans Bevölkerung.



Subjektiv empfundene Beeinträchtigung kognitiver Leistung als Demenz-Vorstufe



Das Phänomen des sogenannten Subjective Cognitive Decline (SCD), also der zunächst nur subjektiv empfundenen Beeinträchtigung kognitiver Leistungen wie dem Gedächtnis, gilt in der Forschung als Marker für später einsetzende Erkrankungen wie Alzheimer oder Demenz. Dabei handelt es sich um nicht diagnostizierte, aber von Patient*innen in der Selbsteinschätzung angegebene Probleme mit der geistigen Leistungsfähigkeit wie einem Gedächtnisverlust oder Verwirrtheit. Die Forschung zum Thema zeigt: Auch wenn man einen kognitiven Abbau noch nicht objektiv messen kann, zeigt die Selbstauskunft bereits frühzeitig eine erhöhte Gefährdung an.



Untersucht wurden binäre und nichtbinäre transgeschlechtliche Erwachsene in den USA. Bei ihnen fanden die Forscher*innen etwa 1,7 Mal so häufig Selbstauskünfte über SCD. So klagte jede sechste befragte trans Person unter den entsprechenden Problemen, während es bei der cisgeschlechtlichen Vergleichsgruppe eine von zehn Personen sind.



SCD hat bereits beginnenden Einfluss auf die Fähigkeiten der Betroffenen, ihren Alltag zu meistern. So kann es für die Menschen mit sinkenden kognitiven Fähigkeiten schwieriger werden, ihrer Lohnarbeit nachzugehen, Aufgaben korrekt zu erfüllen oder ihr soziales Leben zu gestalten.



Bekannt ist auch, dass transgeschlechtliche Menschen häufiger als andere mit weiteren psychischen Schwierigkeiten und Erkrankungen wie Depressionen, Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, Diabetes, dem gesteigerten Konsum von Tabak und Alkohol sowie Übergewichtigkeit zu kämpfen haben, die ihrerseits einen Risikofaktor für die Entwicklung von Erkrankungen wie Alzheimer und Demenz darstellen. Die Studie fand zum Beispiel bei 37 Prozent der transgeschlechtlichen Proband*innen Erfahrungen mit Depressionen, während es bei cisgeschlechtlichen Erwachsenen nur 19,2 Prozent sind.

Das Gesundheitssystem muss sich auf queere Patient*innen einstellen

"Wir wissen noch zu wenig über Alzheimer, Demenz und die kognitive Gesundheit bei transgeschlechtlichen und nichtbinären Individuen", sagt Carl Hill, der sich für die Alzheimer-Gesellschaft mit Fragen um Diversität, Gerechtigkeit und Inklusion beschäftigt. Dadurch, dass queere Menschen häufiger von kognitiven Erkrankungen betroffen seien, gebe es auch einen größeren Bedarf an entsprechender kultureller Kompetenz im Gesundheitswesen. Das medizinische Personal müsse in der Lage sein, auf die Bedürfnisse älter werdender transgeschlechtlicher Menschen und ihrer Angehörigen einzugehen.



Bereits im Jahr 2019 hat die Alzheimer-Gesellschaft in Kooperation mit einer Organisation für LGBTI-Senior*innen deshalb Informations- und Lehrmaterial für die Arbeit mit queeren Erkrankten erstellt. Dazu gehört auch die Aufforderung an medizinisches Personal, die Geschlechtsidentität transgeschlechtlicher Menschen zu respektieren und die korrekte Sprache für sie zu verwenden.



Man sei sich zwar noch nicht sicher, was genau die erhöhte Zahl der Selbstauskünfte über kognitive Schwierigkeiten unter transgeschlechtlichen Menschen verursache, wie Ethan Cicero von der Emory University's Nell Hodgson Woodruff School of Nursing sagt. Er hat das medizinische Datenmaterial für die Alzheimer-Gesellschaft zusammen mit Kolleg*innen in Hinblick auf die transgeschlechtliche Bevölkerung ausgewertet. "Wir nehmen an, dass es teilweise an der Stigmatisierung gegenüber transgeschlechtlichen Menschen liegen könnte, sowie an den Vorurteilen, die transgeschlechtliche Menschen höheren Raten von Misshandlung und Diskriminierung dort aussetzen, wo sie leben, arbeiten, lernen, medizinische Versorgung in Anspruch nehmen und altern." Es sei weitere Forschung nötig, um präventive Interventionsstrategien zu entwickeln.



Auch andere Queers betroffen – Armut verschärft das Problem



Im Jahr 2018 hatte die Gesellschaft erstmals die Daten zu queeren US-Amerikaner*innen ausgewertet und in der gesamten Gruppe erhöhte Risiken für kognitive Erkrankungen gefunden. Zunächst hatte man schwule, lesbische, bisexuelle und transgeschlechtliche Proband*innen als sexuelle oder geschlechtliche Minderheit zusammengefasst und diese Gruppe dann mit cisgeschlechtlichen, heterosexuellen Amerikaner*innen verglichen. Dabei hatten die Forscher*innen herausgefunden, dass 14 Prozent aus der queeren Gruppe über SCD klagten, etwa 4 Prozent mehr als in der Vergleichsgruppe. Selbst wenn Faktoren wie das Einkommen, das Alter und die ethnische Zugehörigkeit herausgerechnet wurden, blieb ein Unterschied von 23 Prozent übrig, der sich nur durch die Queerness selber – oder durch die Diskriminierung – erklären ließ.



Doch eine erhöhte Sensibilität beim Pflegepersonal fängt noch nicht die Probleme auf, die transgeschlechtliche Erwachsene in den USA davon abhalten, angemessene Gesundheitsversorgung zu erhalten. Schwerwiegend wirkt sich auch die verbreitete Armut unter der transgeschlechtlichen Bevölkerung aus. So hatte jede dritte transgeschlechtliche Person ökonomische Schwierigkeiten beim Zugang zum Gesundheitssytem. Bereits die Sorge vor den möglichen Kosten hielt sie davon ab, Ärzt*innen aufzusuchen.

Studien zeigen gesundheitliche Belastung von Queers immer wieder

Zum Zusammenhang queerfeindlicher Diskriminierung und Gesundheit gibt es bereits eine relativ gute Studienlage. Die Ergebnisse zeigen auch: Sinken das Ausmaß von Vorurteilen und Diskriminierung, gleicht das auch die Gesundheit der Betroffenen an die Werte der Restbevölkerung an. Im Jahr 2012 zeigte etwa eine Studie in den USA den Zusammenhang zwischen der Ehe für alle und der psychischen Gesundheit homosexueller Menschen auf (queer.de berichtete).



Erst kürzlich hat eine Studie der Krankenkasse IKK classic für Deutschland erneut gezeigt, wie stark sich Diskriminierungserfahrungen auf die Gesundheit auswirken. Als Beispiele wurden hier insbesondere die häufiger auftretenden Essstörungen, Migräneanfälle und ebenfalls Depressionen genannt (queer.de berichtete). Anfang des Jahres legte eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung einen Zusammenhang zwischen queerfeindlicher Diskriminierung und unter anderem Angststörungen und Erkrankungen am Herzen offen (queer.de berichtete).



Und auch das Problem mit der Armut ist unter Queers besonders brisant: Eine Studie im "Journal of Population Economics" hat kürzlich die große Datenlage zum Thema zusammengefasst und die erzielten Werte zusammengerechnet. Demnach beträgt die Lohndiskriminierung bis zu 10,3 Prozent. Darunter leiden vor allem Bisexuelle und schwule Männer. Bei Lesben ist der Effekt anders: Sie verdienen im Schnitt mehr als heterosexuelle Geschlechtsgenossinnen (queer.de berichtete).