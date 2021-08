IOC verurteilt LGBTI-feindliche Beleidigungen im russischen Fernsehen

Russischer Humor: Ein TV-Moderator macht sich über trans Athletin Laurel Hubbard lustig (Bild: Screenshot Perwy kanal)

Das Internationale Olympische Komitee hat die Anfeindungen und Beleidigungen von homosexuellen und transgeschlechtlichen Sportlerinnen und Sportlern im russischen Staatsfernsehen verurteilt. "Diskriminierung hat bei den Olympischen Spielen absolut nichts zu suchen", sagte ein IOC-Sprecher am Mittwoch. "Wir werden die Angelegenheit entsprechend weiterverfolgen und haben mit unserem Vertragspartner in Russland Kontakt aufgenommen, um uns Klarheit über die Situation zu verschaffen und die Grundprinzipien der olympischen Charta zu unterstreichen."



In einer Sendung im staatlich kontrollierten Perwy kanal, der auch die Olympiade überträgt, trat Moderator Anatoli Kutschijew mit Zöpfchen-Perücke auf, um die trans Gewichtheberin Laurel Hubbard nachzuäffen. Dazu behauptete er, dass trans Menschen grundsätzlich "Psychopathen" seien, die behandelt werden müssten.



In einer Talkshow des Staatssenders Rossija 1 sagte der Duma-Abgeordnete Alexej Schurawljow zudem kürzlich über den schwulen Turmspringer Tom Daley: "Wir stehen entschlossen gegen diese ganze Plumpheit und diese Perversion. Wir sind gegen diese Abscheulichkeit." Dazu benutzte er ein abwertendes russischen Schimpfwort über Schwule und erklärte, dass homosexuelle Männer und trans Frauen ihn grundsätzlich "anekeln". Die Rossija-1-Moderatorin unterstützte dabei die Homophobie ihrer Gäste – und erklärte etwa, dass die EU ungerechtfertigterweise Ungarn und Polen bestrafe, nur weil "die Mehrheit dort Homosexualität ablehnt".

Russische Staatssender stellen die Gleichberechtigung queerer Menschen oft als westlichen Versuch dar, die russische Gesellschaft zu verweichlichen und den russischen Staat zu schwächen. Auch die Regierung verbreitet diese Botschaft: Erst vor wenigen Wochen veröffentlichte der russische Außenminister Sergei Lawrow etwa in mehreren Sprachen ein Essay, in dem er dem Westen "aggressive LGBT-Propaganda" vorwarf (queer.de berichtete). (dpa/dk)