In Nürnberg haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch unter anderem die Deutschlandflagge der Nürnberger Kaiserburg eingeholt und durch eine Regenbogenfahne ersetzt. Das meldete die Polizei der fränkischen Metropole am Mittwochmittag.



Laut Polizeibericht merkte ein Passant gegen 1.30 Uhr, dass sich mehrere Personen an einem Fahnenmast der Aussichtsplattform an der Burg zu schaffen machten. Offenbar befestigte dort eine Gruppe von etwa zehn Personen ein Transparent. Der Passant alarmierte die Polizei.

Auch Bettlaken mit "klimapolitischen Parolen" aufgehängt

Als ein Streifenwagen am "Tatort" eintraf, waren die unbekannten Personen nicht mehr vor Ort. "Die Beamten stellten jedoch fest, dass im Bereich der Nürnberger Kaiserburg zwei, mit klimapolitischen Parolen beschmierte, Bettlaken aufgehängt waren", heißt es im Polizeibericht. "Zudem holten die Unbekannten die am Fahnenmast angebrachte Deutschlandflagge ein und hissten stattdessen eine regenbogenfarbene Flagge." Die Kriminalpolizei sucht nun Zeug*innen des Vorfalls.



In Nürnberg finden seit 22. Juli die Pride-Weeks statt. Höhepunkt ist die CSD-Demonstration am Samstag, den 7. August unter dem Motto "Queer Europe – Du hast die Wahl". Treffpunkt ist um 12.15 vor dem Opernhaus auf dem Richard-Wagner-Platz. (cw/pm)