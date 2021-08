Gino mischt "Kampf der Realitystars" auf

Gino ist einer von 25 "Realitystars", die sich am Strand von Thailand anzicken (Bild: Screenshot RTLzwei)

In der vierten Folge der in Thailand vorproduzierten Show "Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand" greift auch Gino Bormann ins Geschehen ein: Der 33-jährige Ex-Kandidat von "Prince Charming" ist einer von insgesamt 25 Kandidat*innen der zweiten Staffel der Realityshow auf RTLzwei, die am Mittwochabend um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird. Die Sendung ist bereits jetzt auf TVNOW erhältlich.



Gino gehört zu jenen Teilnehmenden, die verspätet einziehen. Der Neuankömmling gibt dabei zum Einstand eine Strandtreppen-Performance als Dragqueen Charlet C. House. Als er sich vorstellt, verkündet er laut: "Ich bin 'ne süße geile Schwuchtel."



Über seinen Einzug zeigt sich nicht jeder amüsiert – geradezu irritiert ist Kandidat Walther Hoffmann: "Ich kann mich dafür nicht begeistern. Es ist nicht meine Art von Unterhaltung. Mir ist das zu extrem, tut mir Leid", so der 61-Jährige. Walthers Prominenz rührt daher, dass er einst bei der RTLzwei-Doku-Soap "Traumfrau gesucht" (2012 bis 2017) nach 68 Folgen seine rumänische Freundin Marta auf Maurititus heiratete. Er zeigt sich auch nicht erfreut darüber, dass Gino übernachten darf. Dieser kommentiert die abweisende Reaktion Bormanns mit den Worten: "Ich hab das auch in seinen Blicken gesehen, dass es da eine kleine Abneigung gibt. Aber man kann auch nicht jedem gefallen."

"Du stehst auf Männer?"

Gino gelingt es in dieser Folge auch, Reality-Urgestein Kader Loth ("Big Brother", "Die Alm", "Die Burg" "Wild Girls – Auf High Heels durch Afrika", "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", "Die Festspiele der Reality Stars – Wer ist die hellste Kerze?") zu überraschen: Als er von "heißen Boys" redet, fragt Loth entgeistert: "Du stehst auf Männer?" Für Gino ist dies offenbar das Highlight des Tages: "Wenn du mir sagst, dass ich so megagut 'straight acting'-geschauspielert habe, dann ich echt stolz auf mich."



Gino verrät ihr auch, dass er den 34-jährigen Mitkandidaten Andrej Mangold sehr attraktiv finde. Andrej ist ein ehemaliger deutsche Basketball-Nationalspieler, der 2019 als "Der Bachelor" seine Traumfrau aussuchen durfte. Ende 2020 trennte er sich von der Siegerin. Gleichzeitig merkt Gino auch an: "Aber bei mir ist das Ding – wenn ich jemanden kennenlerne, hab ich sexuell kein Interesse mehr an ihm."



Die erste Staffel von "Kampf der Realitystars" gewann letztes Jahr Fußballspieler Kevin Pannewitz. Zweiter wurde damals Sam Dylan, der zuvor an der ersten Staffel von "Prince Charming" teilgenommen hatte. Sams Partner Rafi Rachek wird am Freitag in den "Big Brother"-Container einziehen (queer.de berichtete). (cw)