Lyrikvideo-Wettbewerb "Pride Poesie": Jetzt anmelden

Der Wettbewerb "Pride Poesie" möchte queere Wortkunst sichtbarer machen. Noch bis Mitte August können Dichter*innen und Spoken-Word-Künstler*innen Lyrik mit queeren Perspektiven einreichen, die sie dann als Lyrikvideo ausgestalten und mit der Welt teilen können (Anmeldeformular hier). Die 22 "bewegendsten, überzeugendsten Werke" sollen dann im Rahmen von "Pride Poesie" umgesetzt werden. Die Werke werden nicht nur veröffentlicht, die ausgewählten Künstler*innen werden zudem mit einem Preisgeld in Höhe von 500 Euro belohnt.



Die Initatior*innen von "Neue Medien One" aus Köln umschreiben ihre Motivation für dieses Projekt so: "Mit 'Pride-Poesie' wollen wir das Gedicht, die literarisch freiste, prägnanteste Ausdrucksform, aus seinem Schattendasein zwischen allgegenwärtigen Kunstformen wie Popmusik und Kinofilm herausheben, in ein modernes Gewand hüllen und queeren, deutschsprachigen Wortkünstler*innen eine leicht zugängliche Plattform für ihre Kunst bieten: das Lyrikvideo."

Sechs- bis zwölfminütiges Lyrikvideo

Konkret können Autor*innen Konzepte samt unveröffentlichter Texte einreichen. Nach der Auswahl müssen die ausgewählten Projekte bis Mitte September als sechs- bis zwölfminütiges Lyrikvideo umgesetzt werden, das in seiner kreativen Form frei ist: Möglich sind etwa Lesevideos, Animationen oder Kunstfilme. Bei Schnitt und Dreh können die Künstler*innen Unterstützung in Köln erhalten.



Die ausgewählten Werke sollen dann ab Ende September als Pride-Poesie-Videos und die eingesprochenen Lyrik-Texte als Podcast veröffentlicht werden. Zudem werden alle Texte in einer Anthologie veröffentlicht, die als kostenloses PDF sowie als Druckversion zum Selbstkostenpreis im Handel erscheinen soll. (cw)