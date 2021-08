Warum "Konversionstherapien" so grausam und gefährlich sind

Von Patrick Heidmann

Rund 700.000 Menschen allein in den USA haben sich, so heißt es ganz am Ende des neuen Dokumentarfilms "Pray Away" (zu sehen bei Netflix), irgendeiner Form von "Konversionstherapie" unterzogen – in vielen Fällen nicht freiwillig. Und unter LGBTI-Jugendlichen, die das über sich ergehen lassen mussten, liegt die Wahrscheinlichkeit von Selbstmordversuchen doppelt so hoch wie ohnehin schon.



An der Dringlichkeit des Themas dieses Films – also den Gefahren, die vom in der Regel religiös motivierten Versuch, die sexuelle Orientierung oder Gender-Identität eines Menschen zu "korrigieren" – besteht also kein Zweifel. Selbst wenn diese Praxis in einigen Ländern, in Deutschland zumindest bei Jugendlichen verboten ist.

Aktivist*innen gegen die eigene Community



Poster zum Film: "Pray Away" läuft seit 3. August 2021 auf Netflix

"Pray Away" ist nun den Opfern solcher Konversionstherapien gewidmet, wobei sich Regisseurin Kristine Stolakis auf Überlebende als Protagonist*innen konzentriert. Ausführlich kommen Menschen zu Wort, die einst versuchten, ihrer Homosexualität abzuschwören oder ihre Begierden loszuwerden und dabei zu Aktivist*innen gegen ihre eigene Community wurden, aktiven Unterstützer*innen kirchlicher und reaktionären Organisationen wie Exodus oder Living Hope und Kämpfer*innen gegen LGBTI-Rechte, teilweise in hohen Führungspositionen und mit großen medialen Plattformen.



John Paulk etwa wurde, wie er es selbst beschreibt, vorübergehend zum bekanntesten Ex-Gay der Welt, als er eine früher lesbisch lebende Frau heiratete, mit ihr zwei Kinder bekam und durch die Talkshows tingelte. "Ich redete mir ein, meine Homosexualität begründe sich auf meinem Verhalten, nicht auf meinen Gefühlen", erklärt er heute, wieder glücklich in einer schwulen Beziehung lebend, wie er sich die Sache damals selbst schöngeredet hat. Auch Julie Rogers, die sich im Alter von 16 bis 25 Jahren vom Lesbischsein erlösen wollte, ist inzwischen wieder bei sich selbst angekommen und in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung, während Yvette Cantu Schneider, die jahrelang Lobby-Arbeit für das Family Research Council betrieb, das für heterosexuelle Familien plädiert, zwar nach wie vor glücklich mit einem Mann verheiratet und Mutter ist, aber auch zu ihrer Bisexualität steht.



Allen ist heute die Erkenntnis gemein, dass sie sich selbst und die Öffentlichkeit belogen haben, sowie die Erschütterung darüber, welchen Schmerz sie nicht zuletzt anderen queeren Menschen zugefügt haben. Nicht selten setzte bei vielen von ihnen das Umdenken oft erst dann ein, als sie damit konfrontiert wurden, wie groß das Leid vieler gewesen ist, die sich in ähnlichen Lebenssituationen wiedergefunden haben wie einst sie selbst. Mitunter eben auch mit tödlichem Ausgang.

Erinnerungen und umfangreiches Archiv-Material



Die 1976 in den USA gegründete christlich-rechte Organisation Exodus International glaubte, dass Lesben und Schwule durch "Konversionstherapien", Gebete und "durch die verändernde Kraft des Herrn Jesus Christus" von ihrer Homosexualität "geheilt" werden könnten (Bild: Netflix)

Es ist bemerkenswert und erschütternd, diesen sehr klugen und artikulierten Menschen dabei zuzuhören, wenn sie schildern, wie sie einst Zuflucht und Heil im Glauben, in einem trügerischen Gemeinschaftsgefühl und einer vermeintlichen "Normalität" zu finden glaubten und oft erst viele Jahre später wieder zu sich selbst fanden. Nicht alle von ihnen haben sich selbst die Zeit als "Ex-Gay" schon wieder verziehen.



Weil Stolakis sich – filmisch eher schlicht umgesetzt – ganz auf ihre Erzählungen sowie das Archivmaterial ihrer öffentlichen Auftritte verlässt, bleiben die Details der Manipulationen und Grausamkeiten, denen gerade junge Menschen in Konversionstherapien oft ausgesetzt sind (und von denen etwa vor ein paar Jahren der Spielfilm "Boy Erased – Der verlorene Sohn" erzählte), mitunter etwas vage oder kommen eher am Rande vor. Doch der Eindringlichkeit von "Pray Away" tut das keinen Abbruch.



Besonders bemerkenswert ist ohnehin, dass die Regisseurin zumindest mit einer Person sprechen konnte, die noch mitten in der Verblendung steckt. Der junge Mann namens Jeffrey McCall, der sich früher als trans Frau identifizierte, ist nach wie vor davon überzeugt, mit Gebeten Menschen von vermeintlichen Irrwegen abbringen zu können und hat selbst eine Gruppe gegründet, die trans Identitäten als Sünde propagiert. In seiner Aufrichtigkeit und Überzeugung macht er einen sprachlos. Aber man kann ihm nur wünschen, dass auch er irgendwann erkennt, welche tragischen Folgen sein Tun für andere haben kann.



Infos zum Film



Pray Away. Dokumentarfilm. USA 2020. Regie: Kristine Stolakis. Laufzeit: 101 Minuten. Sprache: englische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). Seit 3. August 2021 auf Netflix