Mainz: Gedenkstele für verfolgte queere Menschen beschmiert

Die Stele nach der Farb-Attacke (Bild: QueerNet Rheinland-Pfalz)

Heute, 18:23h,

Unbekannte haben die erst vor zwei Wochen in Mainz eingeweihte Gedenkstele für Menschen attackiert, die wegen ihrer geschlechtlichen Identität oder sexuellen Orientierung verfolgt wurden. Die Stele wurde großflächig mit roter Farbe beschmiert, wie das rheinland-pfälzische Familienministerium am Donnerstag mitteilte.



Staatssekretär David Profit (Grüne), der auch Landesbeauftragter für gleichgeschlechtliche Lebensweisen und Geschlechtsidentität ist, zeigte sich entsetzt. Die Schändung des Gedenkorts sei ein Angriff auf "die schwulen, lesbischen, bisexuellen, transidenten, intersexuellen und queeren Opfer von staatlicher Willkür". Dies sei beschämend und traurig. "Das passt auch nicht zu unserer Lebensart in Rheinland-Pfalz und Mainz."



Profit kündigte eine Anzeige bei der Polizei an. Das QueerNet Rheinland-Pfalz kommentierte: "Falls es eines Belegs bedurft hätte, wie notwendig die neue Mainzer Stele zum Gedenken an verfolgte und diskriminierte queere Menschen ist: nur drei Wochen nach der Enthüllung hätten wir ihn." Um so wichtiger sei es, am Sonntag beim CSD Mainz auf die Straße zu gehen. Der Pride ist in diesem Jahr als Fahrrad-Demo geplant.

Erinnerung und Ermahnung

Die Stele auf dem Ernst-Ludwig-Platz mitten im Mainzer Regierungsviertel war am 21. Juli 2021 vom rheinland-pfälzischen Landtagspräsidenten Hendrik Hering (SPD), der rheinland-pfälzischen Familienministerin Katharina Binz (Grüne), dem Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) und QueerNet-Vorstand Joachim Schulte eingeweiht worden (queer.de berichtete).



Das Denkmal aus der Reihe "Historisches Mainz – Gedenken, Mahnen, Handeln" war vor über zwei Jahren einstimmig vom Stadtrat beschlossen worden, um Menschen, die aufgrund ihrer geschlechtlichen Identität oder sexuellen Orientierung in der Zeit des Nationalsozialismus und in der Nachkriegszeit in Mainz verfolgt wurden, einen Ort der Erinnerung zu geben.



Die Stele ewähnt zudem, dass Queerfeindlichkeit noch lange nicht Geschichte ist. "Wir erinnern an alle Menschen, die für ihre Art zu lieben oder zu leben großes Leid angetan wurde oder die dafür sterben mussten", heißt es im Text des Mahnmals. "In vielen Staaten geschieht das noch immer. Auch in der Bundesrepublik gibt es bis heute Einstellungen, Strukturen und Gesetze, die Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transidente, Intergeschlechtliche und Queere (LSBTIQ) benachteiligen. Nur unser fortwährender Einsatz hilft, dies zu verändern. Die Menschenrechte brauchen stets und überall unseren Schutz, damit wir alle frei und selbstbestimmt leben können." (cw/pm/dpa)