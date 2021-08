Teenager, eine mysteriöse Entführung und jede Menge Queerness

Von Patrick Heidmann

Heute, 04:36h, noch kein Kommentar

Brauchen wir wirklich noch eine Serie über Teenager und ihr Highschool-Umfeld? Die Frage ist berechtigt, wenn man sich ansieht, was gerade bei den Streamingdiensten dieser Tage so geboten wird. Doch mit "Cruel Summer" (ab 6. August bei Amazon Prime Video) geht nun eine an den Start, die doch einige überzeugende Argumente ins Feld führt.



Entscheidend ist dabei vor allem die Tatsache, dass die Serie das übliche Setting – Spinde im Schulflur, Lunch in der Mensa und in der Freizeit Bummeln im Einkaufszentrum und abends illegale Partys – samt zugehörigem Personal mit einem anderen Fernseh-Dauerbrenner kombiniert, nämlich dem Genre "Verbrechen erschüttert Kleinstadt". Und obendrauf gibt es hier noch eine gute Portion Neunzigerjahre-Nostalgie.



Der Plot ist dabei recht schnell zusammengefasst: Etwa zum gleichen Zeitpunkt, als im texanischen Örtchen Skylin die beliebte Schülerin Kate (Olivia Holt) verschwindet, blüht die etwas jüngere und vor allem sehr viel nerdigere Jeanette (Chiara Aurelia) zusehends auf. Als die Vermisste ein Jahr später wieder auftaucht, beschuldigt sie Jeanette, gewusst zu haben, wo sie gefangen gehalten wurde, ohne Hilfe geholt zu haben. Oder ist sie nur eifersüchtig, weil Jeanette inzwischen mit ihrem früheren Freund liiert ist?

Am gleichen Tag in drei aufeinanderfolgenden Jahren



Poster zur Serie: "Cruel Summer" startet am 6. August 2021 bei Amazon Prime Video

Erzählt wird diese Geschichte auf drei Zeitebenen. 1993 trägt Jeanette noch Zahnspange, hängt mit ihren besten Freund*innen Mallory (Harley Quinn Smith, die bisexuelle Tochter von Regisseur Kevin Smith) und Vince (Allius Barnes) und blickt neidisch schmachtend auf das Leben von Kate, die derweil verschwindet. 1994 ist Jeanette zum hübschen Schwan erblüht und mit Jamie (Froy Gutierrez) liiert, als die Vermisste unerwartet und vor allem lebend gefunden wird. Und 1995, als beide Mädchen des Lebens eigentlich nicht mehr froh werden, steht ein Prozess an, weil Jeanette Kate und ihre Familie auf Schadensersatz wegen Rufmordes verklagt, nachdem letztere ihre Behauptungen auch öffentlich im Fernsehen vorgetragen hat.



Der Kunstgriff des schwulen Showrunners Bert V. Royal (von dem auch schon das Drehbuch zur tollen Highschool-Komödie "Einfach zu haben" stammte), dass der Großteil der zehn Folgen an jeweils einem gleichen Tag in allen drei Jahren spielt, erweist sich als unnötig bemüht. Davon abgesehen aber wartet die von Jessica Biel ("The Sinner") mitproduzierte Serie, die bereits für eine zweite Staffel verlängert wurde, mit etlichen spannenden Twists, stimmigem Nineties-Flair und einem überzeugenden Ensemble auf.

Dass "Cruel Summer" nebenbei auch noch auf erstaunlich interessante und zeitlose Weise vom Druck und den Zwängen erzählt, die Jugend und Pubertät sozial wie familiär mit sich bringen, ist besonders erfreulich. Und als i-Tüpfelchen bringt die Serie dann auch noch eine gute Portion Queerness mit. Teilweise durch die bloße Beobachtung der Tatsache, dass die Grenzen zwischen Anziehung, Freundschaft und erotischen Gefühlen in der Pubertät oft fließend und ohne fix definierten Horizont daherkommen. Aber dann auch durch dezidiert queere Figuren. Nur welche das sind, sei an dieser Stelle nicht verraten, denn das langsame Enthüllen von Wahrheiten ist bei "Cruel Summer" Programm.



| Direktlink | Deutscher Trailer zur Serie

Infos zur Serie



Cruel Summer. Psychothrillerserie. USA 2021. Autor: Bert V. Royal. Darsteller*innen: Olivia Holt, Chiara Aurelia, Michael Landes, Froy Gutierrez, Harley Quinn Smith, Allius Barnes, Blake Lee, Brooklyn Sudano, Sarah Drew. Zehn Folgen zwischen 42 und 45 Minuten. Sprache: deutsche Synchronfassung. Seit 6. August 2021 bei Amazon Prime Video