Infostände beim CSD Stuttgart zerstört

Die pandemiekonforme CSD-Infomeile auf dem Stuttgarter Schloßplatz. Die unbekannten Täter*innen schlugen mutmaßlich in der Nacht zu (Bild: CSD Stuttgart)

Heute, 05:42h, noch kein Kommentar

Beim Stuttgarter CSD am vergangenen Wochenende wurden mindestens zwei Infostände zerstört. Das meldete die Polizei der baden-württembergischen Landeshauptstadt am Donnerstag.



Die Stände gehörten zur CSD-Infomeile, die am Samstag und Sonntag auf dem Schloßplatz aufgebaut war. Betroffen sind laut Polizei die Elterngruppe homosexueller Kinder Stuttgart sowie der Verein release Stuttgart. Die unbekannten Täter*innen stahlen zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 12.30 Uhr, das Inventar und eine Spendenkasse.



Zeug*innen gesucht

Die Stuttgarter Polizei bittet nun darum, dass sich Zeug*innen unter der Telefonnummer (0711) 8990-3100 beim Polizeirevier in der Theodor-Heuß-Straße melden.

Die Stuttgarter CSD-Demonstration fand am Samstag, den 31. Juli unter dem Motto "Schaffe, schaffe – bunter werden!" statt. Es beteiligten sich rund 5.000 Personen. Weitere Vorfälle vom Wochenende wurden bislang nicht bekannt. Im Vorfeld des CSD war eine große Regenbogenfahne in der Altstadt von Unbekannten heruntergerissen und verbrannt worden (queer.de berichtete). (cw)