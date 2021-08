Bayerischer Rundfunk erlässt Genderverbot

Heute, 12:03h,

Der Bayerische Rundfunk verbietet die Nutzung des Gendersternchens. Wie laut "taz" aus einer internen Mail vom Mittwoch hervorgeht, dürfen Mitarbeitende künftig nicht mehr diese Art der geschlechtergerechten Sprache verwenden – weder im gesprochenen noch im geschriebenen Wort. Die einzige Ausnahme soll für Angebote gelten, "in deren Zielgruppe der Genderstern etabliert und akzeptiert ist". Das betrifft mutmaßlich den queeren Podcast, den der BR vergangenes Jahr gestartet hat und der geschlechtergerechte Sprache verwendet (queer.de berichtete).



Gegenüber der "taz" rechtfertigte der BR die Entscheidung damit, dass die "Sprechpause häufig für Irritationen bei Hörerinnen und Hörern gesorgt" habe. Zudem sei das Verbot nötig, "um Einfachheit und Verständlichkeit der Sprache im Interesse des Publikums zu gewährleisten".



BR-Informationsdirektor Thomas Hinrichs hatte bereits letztes Jahr erklärt, dass er geschlechtergerechte Sprache in seinem Sender nicht akzeptieren wolle, außer in der queeren Nische (queer.de berichtete).

Das Verbot stieß auf Kritik. So tweetete etwa die freie Journalistin Marlene Halser, die unter anderem den Deutschen Reporterpreis gewonnen hatte: "So viel zum Thema Journalist:innen wird 'von oben' was vorgeschrieben. Das ist das erste Mal, dass ich so eine 'von oben' Ansage erlebe und – siehe da – es ist eine, die konservativen Kräften gefallen will. Yo. Gute Nacht."



Über das Gendersternchen – und ähnliche Sprachkonstrukte wie den Gender-Doppelpunkt – wird bereits seit Jahren teilweise hochemotional diskutiert. Ziel dieses Vorgehens ist es insbesondere, Frauen sprachlich sichtbar zu machen. Auch nichtbinäre Menschen sollen so in die Sprache integriert werden.



Andere Rundfunkanstalten überlassen es meist den Redakteur*innen, ob sie Gendersternchen sprechen oder nicht. Die kürzlich in Ruhestand gegangene "Heute"-Moderatorin Petra Gerster nutzte die kurze Pause in ZDF-Nachrichtensendungen bei manchen Worten wie "Politiker*innen" (die ähnlich ausgesprochen wird wie die Pause beim Wort "Spiegelei"). Das ZDF habe damit kein Problem gehabt: "Es steht uns frei zu gendern, aber es gibt keinen Zwang", so Gerster in einem Interview.

Teile der CDU wollen gesetzliches Genderverbot

Auch einige staatliche Stellen lassen Gendersternchen und Co. zu, etwa das rot-grün regierte Hamburg (queer.de berichtete). Vom Hamburger CDU-Landeschef Christoph Ploß kam dagegen die Forderung, Verwaltungsangestellten geschlechtergerechte Sprache zu verbieten (queer.de berichtete). (dk)