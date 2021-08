Zweite "L Word"-Staffel startet Ende September

Alice (Leisha Hailey) Shane (Katherine Moennig) und Bette (Jennifer Beals) machen Party (Bild: Showtime)

Heute, 16:26h, noch kein Kommentar

Im amerikanischen Pay-TV-Kanal Showtime läuft die erste Folge der zweiten Staffel von "The L Word: Generation Q" bereits an diesem Sonntag an. Auch deutsche Fans können sich auf weitere Abenteuer von Bette, Shane und Alice freuen: Wie Sky am Freitag mitteilte, wird die neue Staffel ab dem 29. September jeweils Mittwochs um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic gezeigt. An fünf Mittwochen werden jeweils Doppelfolgen der zehnteiligen Staffel ausgestrahlt.



Außerdem werden die jeweils rund einstündigen Episoden über die kostenpflichtigen Plattformen Sky Ticket und Sky Q zur Verfügung gestellt. Zuschauer*innen können auswählen, ob sie die Originalfassung sehen wollen oder eine auf Deutsch synchronisierte Version.

Die erste Staffel war bereits im vergangenen Jahr bei Sky gezeigt worden – damals mussten sich deutsche Zuschauer*innen nach der US-Premiere noch fünf Monate gedulden (queer.de berichtete).

In der zweiten Staffel wird sind erneut Bette Porter (Jennifer Beals), Shane McCutcheon (Katherine Moennig), Alice Pieszecki (Leisha Hailey), Dani Nùñez (Arienne Mandi), Micah Lee (Leo Sheng), Sarah Finley (Jacqueline Toboni), Sophie Suarez (Rosanny Zayas) und Gigi Ghorbani (Sepideh Moafi) mit von der Partie. Die Schauspielerin Jordan Hull, die Angelica Porter-Kennard darstellt, wurde außerdem zum Hauptcast befördert.



Das neue "L Word" ist ein Spin-off der 70-teiligen Serie "The L Word – Wenn Frauen Frauen lieben", die zwischen 2004 und 2009 über die Bildschirme flimmerte. (cw)