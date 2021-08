Das sind die 18 "Prince Charming"-Kandidaten

Heute, 11:07h, noch kein Kommentar

Am 17. August geht die dritte Staffel von "Prince Charming" an den Start: Dann wird der 31-jährige Bremer Automobilkaufmann Kim Tränka die Qual der Wahl unter 18 Kandidaten im Alter von 22 bis 40 Jahren aus Deutschland und Österreich haben. In den ersten beiden Staffeln hatten je noch zwei Männer mehr um das Herz den Prinzen gebuhlt. Neun neue Folgen plus eine Wiedersehensshow laufen immer dienstags im kostenpflichtigen Teil des RTL-Streamingportals TVNOW und später im Free-TV bei Vox.



Ab Mittwoch ist außerdem eine Sneak Peek mit den ersten 20 Minuten auf dem Streamingdienst abrufbar. Folge eins startet mit "einer besonderen Überraschung für die Kandidaten in der Villa", so RTL. "Und auch die Streamer:innen können gespannt sein. Denn Prince Kim stellt sich auf eine besondere Art und Weise vor, mit der niemand der Männer rechnet."



Zu den Kandidaten gehört der 28-jährige Deutsch-Thailänder Bon aus München (Motto: "No rice, no life"), der mit dem "Besten aus beiden Kulturen" Boys den Kopf verdreht. Außerdem kann Felix (24) aus dem badischen Herbolzheim von seiner Zeit in einer katholischen Privatschule erzählen oder Flo (34) aus München von einer schnelle Nummer in einem Supermarkt in London. Kevin (32) aus Köln will sein Lebensmotto "Nimm's nicht so schwer, nimm alles" in die Show einbringen und der bärtige Manfred (33) aus Hamburg will über seinen Traum erzählen, gerne mal vor seinem 40. Geburtstag in einem Porno mitzuspielen.

Bisher hatten Nicolas Puschmann in Staffel eins und Alexander Schäfer in Staffel zwei die Rolle des schwulen Bachelors übernommen. Insbesondere die Premierenstaffel wurde wegen des gut ausgewählten Casts und der einfühlsamen Inszenierung hochgelobt und sogar mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet (queer.de berichtete). Staffel zwei wurde etwas weniger positiv aufgenommen.



Durchweg gute Kritiken erhielt hingegen die erste Staffel von "Princess Charming" mit Prinzessin Irina Schlauch, die im Juli zu Ende gegangen ist (queer.de berichtete). (cw)