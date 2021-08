Nicole Höchst lebt in ihrer queerfeindlichen Fantasiewelt

Von Dennis Klein

Heute, 15:22h,

Die AfD baut sich manchmal ihre eigene Wirklichkeit. Dies wird besonders klar bei den Attacken der rheinland-pfälzischen AfD-Bundestagsabgeordneten Nicole Höchst. Sie gibt in einem sarkastischen Ton überraschend offen zu, eine Fake-News-Fabrik zu sein.



Der Anlass: Die 51-jährige Politikerin hatte vor gut einer Woche in ihren Profilen in sozialen Netzwerken behauptet, die trans WDR-Journalistin Georgine Kellermann habe ihrerseits getwittert, "dass sie sich 'an ihren Tagen' Erdbeer-Marmelade in den Slip schmiert" (queer.de berichtete). Ein offensichtlich gefälschter Tweet hatte zuvor in rechten Kreisen seine Runden gedreht.



Statt ihren Fehler einzugestehen, eskaliert Höchst weiter: "Glauben Sie mir, beinahe NICHTS liegt mir ferner, als Sie persönlich anzufassen", so die herablassende Einführung eines langen "Offenen Briefes" an Kellermann, den die Politikerin am Sonntag im rechtsextremen Verschwörungsportal "Journalistenwatch" veröffentlichte. Das Portal ist unter anderem dafür bekannt, eine Propaganda-Plattform der "Identitären Bewegung" zu sein.





Höchst höhnt in ihrem Text, dass eine Entschuldigung nicht notwendig sei. Schließlich könne sie sich vorstellen, dass Kellermann so etwas twittere. Konkret schrieb die Abgeordnete: "Wofür sollte ich mich denn eigentlich entschuldigen? Dafür, dass ich die Möglichkeit in Betracht gezogen habe, eine woke Preisträgerin des Pride Award könnte die Idee der Erdbeermarmelade im Schlüppi tatsächlich gewittert haben?" Schließlich sei heutzutage alles möglich, "wenn es nur die lautesten Minderheiten oder die schrägsten Vögel postulieren", so Höchst. "Warum also nicht auch Erdbeermarmelade im Slip?"

"Ich gehöre zu den Menschen mit homosexuellen Freunden und Bekannten"

Wie es sich für derartige Texte von Homo-Hasser*innen gehört, erwähnt Höchst freilich auch ihre angeblich vielen queeren Freund*innen ("Ich gehöre zu den Menschen mit homosexuellen Freunden und Bekannten, sowie Transmännern und -frauen"). Und wie üblich, sind diese "Freunde" ganz anders als ihre Hass-Objekte ("Diese gehören nicht irgendwelchen seltsamen Lobbygruppen an, sondern möchten einfach ganz normal leben").



Wer sind diese ominösen Freunde, die offenbar kein Problem mit einem von der AfD geforderten Ehe-Verbot für Schwule und Lesben haben, ebensowenig wie mit dem ebenfalls geforderten Demonstrationsverbot für queere Belange oder den konstanten LGBTI-feindlichen Äußerungen Höchsts?



Sie müssen auf jeden Fall recht masochistisch angelegt sein, denn die Abgeordnete unterstellt Homosexuellen gerne pauschal böse, sogar kriminelle Verhaltensweisen – so lehnte sie bei einer Debatte 2017 die Ehe für alle mit dem Argument ab, dass Schwule angeblich eher Kinder missbrauchten: "Studien belegen, dass es unter homosexuellen Männern mehr Pädophile gibt", so Höchst laut "Rheinzeitung". Auch diese Pädosexuellenstudie hatte die Politikerin übrigens frei erfunden.